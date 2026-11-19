مع انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي والهواتف الذكية، أصبح كثير من المصلين يعتمد على التطبيقات الحديثة في تحديد اتجاه القبلة للصلاة، خاصة عند السفر أو الوجود في أماكن غير مألوفة؛ ويثير ذلك تساؤلا حول حكم الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في معرفة اتجاه القبلة، وهل يجوز شرعًا الأخذ بتوجيهاتها عند الصلاة؟ وفي السطور التالية نتعرف على رأي دار الإفتاء.

ما حكم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحديد اتجاه القبلة؟

من جانبها، أكدت دار الإفتاء أن استخدام تطبيقات الذَّكاء الاصطناعي في معرفة أوقات الصَّلوات واتجاه القبلة لا يكفي بمفرده في التحري عن مواقيت الصَّلوات واتجاه القبلة المُعتبرين شرعًا، والمطلوبين من المكلَّف، وذلك لما يعتري مُخرجاتها من الخطأ وعدم الدِّقة.

وشددت دار الإفتاء على أن الاحتياطُ أولى لا سيَّما في باب العبادات التي يتوقَّف عليها شروطُ صحَّة الصَّلاة، وفضلًا عن عدم خُضوع المخرجات النَّاتجة من هذه النَّماذج لإشرافٍ أو مراجعةٍ من قِبل الجهات المُختصَّة من عُلماء الفلك والجيوديسيا للتحقق من نتائجها.

كيفية الاجتهاد لتحديد اتجاه القبلة

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الاجتهاد في تحديد اتجاه القبلة لا يُقبل إلا إذا تحققت فيه شرطان الأول: أن تكون الأداة المستخدمة معتمدة أو يغلب على الظن دقتها، والثاني أن يُحسن الشخص استخدامها بالشكل الصحيح.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردا على تساؤل حول الاعتماد على تطبيق القبلة في الهاتف المحمول، وما إذا كان يُعذر الشخص إذا صلى في اتجاه خاطئ بناء على ما أظهره التطبيق.

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية: “كوني استخدمت الموبايل لا يعني أنني اجتهدت اجتهادًا صحيحًا، لأن استخدام الأداة لا بد أن يكون استخدامًا دقيقًا وسليمًا، وإلا لا يكون اجتهادًا، بل يكون تقصيرًا”.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أن كثيرًا من الناس يفتحون تطبيق القبلة دون مراعاة خطوات المعايرة الصحيحة للبوصلة، مثل تحريك الهاتف بشكل معين أو التأكد من تفعيل الموقع الجغرافي، ما يؤدي إلى خطأ في الاتجاه.