تقدَّم الدكتور محمد إبراهيم محمد الحفناوي ، بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وأعضاء هيئة كبار العلماء، وذلك عقب صدور القرار الجمهوري بتعيينه عضوًا بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

الدكتور محمد الحفناوي عضو بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

وقال الدكتور محمد الحفناوي، أتقدَّم بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية – حفظه الله ورعاه، ووفقه لما فيه الخير لمصرنا – على ثقته الغالية في إصدار القرار الجمهوري باعتماد تعييني عضوًا بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

كما أتقدَّم بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان بالجميل إلى فضيلة مولانا الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف – حفظه الله، وبارك في عمره، وأدام عليه موفور الصحة والعافية – على ثقته الكريمة في ترشيحي واختياري لعضوية هيئة كبار العلماء.

وإذ أُثمِّن هذه الثقة، أتوجَّه بجزيل الشكر والامتنان إلى أصحاب الفضيلة العلماء الأجلاء، أعضاء هيئة كبار العلماء، إذ أحسنوا الظن بي في انتخابي عضوًا في هذا الصرح العلمي العريق؛ فجزاهم الله عني وعن العلم وأهله خير الجزاء، وبارك في علمهم وجهودهم.

أسأل الله العلي القدير أن يرزقني الإخلاص والتوفيق والسداد في خدمة ديننا الحنيف، ووطننا الغالي، وأزهرنا الشريف، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء، ويجعل رايتها خفَّاقةً عاليةً في العالمين، كما أسأله سبحانه أن يحفظ الأزهر الشريف؛ شيخًا ومشيخةً وعلماءَ وطلابًا.

والله وليُّ التوفيق.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًّا بتعيين ثلاثة أعضاء جدد بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وهم: الأستاذ الدكتور سيف رجب محمد قزامل، والأستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد الغني محمد إبراهيم الهواري، الدكتور محمد إبراهيم محمد الحفناوي عضو بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.