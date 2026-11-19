أكد مدحت عبد الهادي، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، اتفاقه مع وجهة نظر الكابتن عبد العزيز عبد الشافي بشأن الجدل المثار حول المقارنة بين الأرقام القياسية لمحمد صلاح وحسام حسن، مشيرًا إلى أن كلا النجمين يمتلك تاريخًا كبيرًا يستحق التقدير والاحترام.

الزمالك

وقال مدحت عبد الهادي، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إنه يتفق مع وصف الجدل الدائر بأنه جدل غير مبرر، موضحًا أن ما يثير استياءه هو سعي بعض الصحفيين لإثارة الجدل بشأن الأرقام القياسية بدلًا من الاحتفاء بإنجازات نجوم الكرة المصرية.

وأضاف أن محمد صلاح نجم كبير وحقق العديد من الإنجازات، كما أن حسام حسن أحد أساطير الكرة المصرية وصاحب تاريخ حافل بالنجاحات، مؤكدًا ضرورة تقدير النجمين وعدم تحويل الإنجازات الفردية إلى مادة للخلاف والجدل.

وأشاد مدحت عبد الهادي بقدرات علي ماهر الفنية، مؤكدًا أنه مدرب كبير، لكنه أوضح أن هناك اختلافًا بين طبيعة العمل الفني في الأندية وتدريب المنتخبات الوطنية.

وأشار إلى أن المنتخب بدأ مشواره بمواجهة فريق لم يكن بالقوة الكبيرة، ونجح في تحقيق فوز عريض خلال المباراة الأولى بخمسة أهداف، قبل أن يلجأ الجهاز الفني إلى تعديل طريقة اللعب في المواجهة الثانية.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن علي ماهر اعتمد على لاعبين في وسط الملعب من أجل تأمين الفريق دفاعيًا، في ظل اختلاف ظروف المباراة، لافتًا إلى أن المواجهة الأولى شهدت تألق مصطفى شوبير، الذي تصدى لثلاث فرص خطيرة، وهو ما يعكس وجود بعض المشكلات الدفاعية التي كان من الضروري التعامل معها.

وأضاف أن المنتخب أهدر العديد من الفرص خلال المباراة الثانية، خاصة عن طريق محمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش، مؤكدًا أن الفريق كان بإمكانه تسجيل هدفين أو ثلاثة أهداف، لكنه في الوقت نفسه كان معرضًا لاستقبال أهداف بسبب الفرص التي أتيحت للمنافس.

واختتم مدحت عبد الهادي تصريحاته بالتأكيد على أن تقييم الأداء يجب أن يعتمد على مجريات المباريات والظروف الفنية المحيطة بها، وليس على النتيجة فقط.