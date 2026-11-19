

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تشهد ازدهارًا اقتصاديًا غير مسبوق، مشيدًا بأداء الاقتصاد الأمريكي وما وصفه بالنتائج القياسية التي تحققت في مجالات التجارة والصادرات والطاقة والتوظيف، وذلك خلال مشاركته في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في مدينة شنجن الصينية.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة أصبحت، في ظل إدارته، واحدة من أكثر الدول ازدهارًا وجاذبية للاستثمار على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن بلاده تحقق مستويات قياسية في الصادرات والإنتاج، فضلًا عن ارتفاع معدلات التوظيف والدخل الشخصي.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الصادرات الأمريكية وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، معتبرًا أن هذه الأرقام تعكس تعافي القطاع الصناعي وتعزيز القدرة الإنتاجية للولايات المتحدة، كما أشار إلى بلوغ إنتاج الطاقة مستويات قياسية، ووجود عدد أكبر من الأمريكيين في سوق العمل مقارنة بالفترات السابقة.

وتأتي تصريحات ترامب في إطار استعراضه للسياسات الاقتصادية لإدارته أمام قادة الاقتصادات المشاركة في قمة «أبيك»، التي تركز أعمالها على تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي بين دول آسيا والمحيط الهادئ.

وتتزامن هذه التصريحات مع مشاركة ترامب في اجتماعات القمة، التي تشهد حضور الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسط اهتمام دولي بالمباحثات المرتقبة بين القادة الثلاثة، خصوصًا في ظل الخلافات التجارية والتوترات الجيوسياسية والحرب الأمريكية على إيران.

وكان ترامب قد تحدث خلال مشاركته في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» في مانيلا، عن تسجيل الولايات المتحدة مستويات قياسية في الصادرات وإنتاج الطاقة والتوظيف، مؤكدًا أن بلاده أصبحت، بحسب وصفه، من أكثر الاقتصادات نشاطًا وجاذبية في العالم.



وتعكس تصريحات الرئيس الأمريكي استمرار تركيزه على إبراز المؤشرات الاقتصادية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لسياساته الداخلية، بالتزامن مع تحركاته لتعزيز العلاقات التجارية مع الشركاء الآسيويين.