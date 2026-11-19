في وقت تتضاعف فيه احتياجات الأسر الفلسطينية مع اقتراب فصل الشتاء، وتشتد معاناة النازحين في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها قطاع غزة، تواصل مصر دورها في مد يد العون وتخفيف وطأة الأزمة، عبر قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية التي لا تتوقف عن التحرك نحو القطاع.

أطلق اليوم الهلال الأحمر المصري قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» رقم 316، محملة بشاحنات المساعدات، لتواصل رحلة التضامن وتوفير الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين، في مشهد يجسد استمرار الدعم المصري ووقوفه إلى جانب أهالي غزة في مواجهة قسوة الظروف وتحديات الشتاء.

أطلق الهلال الأحمر المصري صباح اليوم، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» رقم 316، محملة بشاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة إلى القطاع، لمواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

ودفع الهلال الأحمر المصري بأكثر من 18,712 قطعة ملابس شتوية، أكثر من 2000 خيمة، و 3000 بطانية، ضمن إمدادات الشتاء الأساسية، لمساندة أهالي قطاع غزة في مواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة والمنخفض الجوي.

كما حملت القافلة 316 من «زاد العزة» أكثر من 2,592 طنًا من المساعدات المتنوعة، 1,555 طنًا سلال غذائية ودقيق، ما يزيد عن 447 طنًا مستلزمات إغاثية وطبية وأدوية علاجية، إلى جانب أكثر من 590 طنًا من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية داخل القطاع.

ويواصل الهلال الأحمر المصري وجوده على الحدود منذ بدء الأزمة، مع الحفاظ على جاهزية مراكزه اللوجستية وتكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، والتي تجاوز إجماليها مليون طن، بجهود أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.