لويس هاميلتون يزور المراكز اللوجستية للهلال الأحمر المصري بالعريش

استقبل المركز اللوجستي لـ الهلال الأحمر المصري بمدينة العريش، لويس هاميلتون، بطل العالم في سباقات الفورمولا 1 سبع مرات، وأحد أبرز نجوم رياضة السيارات عالميًا، خلال زيارته إلى شمال سيناء، التي حملت طابعًا إنسانيًا لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، والاطلاع على الجهود المصرية المبذولة لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وتضمنت الزيارة جولة إلى معبر رفح البري، رافقه خلالها اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وفرق الهلال الأحمر المصري بالمحافظة، للاطلاع على الجهود المصرية في استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية الموجهة إلى قطاع غزة، ومتابعة آليات دعم الأشقاء الفلسطينيين في ظل الأوضاع الإنسانية الراهنة.

كما تفقد هاميلتون المركز اللوجستي الرئيسى للهلال الأحمر المصري بمدينة العريش، للتعرف على آليات استقبال المساعدات وفرزها وتجهيزها وتنسيقها، تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة، باعتبار الهلال الأحمر المصري الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة، واطلع على جهود المتطوعين في إعداد الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية.

وشارك بطل العالم متطوعي الهلال الأحمر المصري في تعبئة وتجهيز المساعدات الإنسانية ووقع على أحد الصناديق المفوجة إلى القطاع، مرتديًا زي الهلال الأحمر المصري، وحرص على مصافحة المتطوعين والتقاط صورة جماعية معهم، تقديرًا لدورهم في دعم الأشقاء الفلسطينيين والاستجابة للاحتياجات الإنسانية داخل القطاع.

وخلال الزيارة، ثمن هاميلتون الجهود المصرية المبذولة تجاه قطاع غزة، مؤكدًا أن زيارته إلى شمال سيناء تأتي في المقام الأول لأهداف إنسانية، وموجهًا الشكر إلى متطوعي الهلال الأحمر المصري على جهودهم المتواصلة في مساندة أهالي غزة وتقديم الدعم الإنساني لهم.