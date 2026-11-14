في أجواء عائلية.. خالد كمال يعقد قرانه بحضور أصدقائه من الوسط الفني

احتفل الفنان خالد كمال بعقد قرانه اليوم، السبت، في أجواء عائلية بسيطة، وبحضور عدد من أفراد أسرته وأصدقائه المقربين، إلى جانب مجموعة من نجوم الوسط الفني.

وشارك في الاحتفال كل من الفنان محمد شاهين، وأمير صلاح الدين وزوجته، والسيناريست تامر حبيب، والفنان أحمد الرافعي.

خالد كمال يتحدث عن شقيقه

في سياق آخر، سبق أن تحدث خالد كمال عن علاقته بأشقائه، وكشف عن تفاصيل حياته مع شقيقه الأكبر تامر، الذي يبلغ من العمر 50 عامًا، ويعيش معه في المنزل، موضحًا أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال خالد كمال: «عندي 4 إخوات، وأخويا تامر الكبير هو رب البيت دلوقتي، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنا عايش معاه في نعيمة».

وأضاف: «اتولد بالمرض، فأنا طبعًا قدامي شخص من أنقى الناس، طبعًا أنا بتاع الشارع من صغري، في الشارع شفت ناس من كل حتة في الدنيا، بكل الطبقات.. فلما برجع لبيتي بلاقي هذا النموذج النقي».

وتابع: «عنده شلل رباعي، معندوش كنترول في حركة إيده وفي رجله، ونعتقد إن هو كان عنده نقص في نسبة الأكسجين في المخ في ساعات الولادة، فأدى إلى إن هو عنده 50 سنة وقاعد بيتحرك بكرسي، ولازم حد يأكله ويشربه».