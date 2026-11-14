مشاري راشد يوجه انتقادات حادة لاستغلال أموال تبرعات غزة لتحقيق مصالح خاصة

وجّه الشيخ مشاري راشد العفاسي رسالة حادة بشأن الأوضاع الإنسانية التي يعيشها أهالي قطاع غزة، متسائلًا عن مصير المليارات التي قيل إنها جُمعت لمساعدة الفلسطينيين، في ظل استمرار معاناتهم تحت القصف وتركهم في العراء.

مشاري راشد

وقال العفاسي، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بالله عليكم، أين أثر المليارات التي قيل إنها جُمعت لأهلنا هناك؟ تُركوا في العراء تحت القصف، ثم قيل لهم إن حمايتهم مسؤولية الأمم المتحدة!».

وأضاف العفاسي محذرًا من ترك أهالي غزة دون دعم أو حماية، وموجهًا انتقادات حادة لما وصفه باستغلال أموال التبرعات والفتاوى الدينية لتحقيق مصالح خاصة.

وتابع: «لا تتركوهم للبعداء، ولا تتركوهم للسارق الإخواني؛ ذاك يستبيح دماءهم، وهذا يستبيح أموالهم ويتخذ من الفتوى غطاءً».

كما ربط العفاسي بين استغلال الدين لتبرير الاعتداء على الأرواح واستغلاله للاستيلاء على الأموال، قائلًا: «وليس بعيدًا عنه فكريًا من يقتل باسم الدين؛ كلاهما يتخذ من الدين غطاءً لجريمته».

وأثارت رسالة العفاسي تساؤلات بشأن مصير التبرعات التي جُمعت لصالح أهالي قطاع غزة، وأوجه إنفاقها، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.