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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مجلس حكماء المسلمين يُدين بشدة استهداف مجمع ناصر الطبي في غزة

استهداف مجمع ناصر الطبي في غزة
استهداف مجمع ناصر الطبي في غزة
محمد شحتة

أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأشد العبارات، الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وأسفرت عن سقوط ضحايا من المرضى والطواقم الطبية، مؤكدًا أن استهداف المنشآت الطبية والعاملين فيها يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يكفل الحماية للمدنيين والمرافق الصحية.

وأكد مجلس حكماء المسلمين، في بيان، رفضه القاطع لاستمرار الاعتداءات التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين ومراكز إيواء النازحين، محذرًا من خطورة هذه الانتهاكات، ومشددًا على ضرورة الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، والعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وأعرب المجلس عن بالغ قلقه إزاء استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، لا سيما المستلزمات الطبية ومواد الإيواء؛ في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية واقتراب فصل الشتاء، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية، والعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة وآمنة ومستدامة ودون عوائق.

وجدد مجلس حكماء المسلمين دعوته إلى ضرورة حماية المدنيين الأبرياء والمنشآت الطبية، وتكثيف الجهود الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، وإنهاء معاناته المستمرة منذ أكثر من ٧ عقود، والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل، وإقرار حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

الإمام الأكبر مجلس حكماء المسلمين شيخ الأزهر مجمع ناصر الطبي غزة

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