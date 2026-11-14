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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجامعة العربية تدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

أعلنت جامعة الدول العربية عن إدانتها بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، باعتباره انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت أن استهداف الأعيان المدنية، في ضوء الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها قطاع غزة، يمثل تصعيداً بالغ الخطورة يهدد حياة المدنيين ويقوض الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار.

استهداف مجمع ناصر الطبي 

وحذرت جامعة الدول العربية من خطورة استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف المدنيين والمنشآت الطبية ومراكز الإيواء وخيام النازحين، بالإضافة إلى القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، لما لتلك الممارسات من تداعيات تهدد بإعادة القطاع إلى دوامة العنف والتصعيد، وتقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار.

وطالبت الجامعة مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بتحمل مسئولياتهما القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة وعاجلة لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها، وضمان الحماية الكاملة للمستشفيات والمرافق الصحية والطواقم الطبية، ورفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، وتمكين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، وفي مقدمتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من أداء مهامها بحرية وأمان ودون عوائق.

الجامعة العربية الاعتداءات الإسرائيلية قطاع غزة الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي مستشفى ناصر الطبي مدينة خان يونس استهداف مجمع ناصر الطبي مجمع ناصر الطبي المساعدات الإنسانية مجلس الأمن الدولي إسرائيل الأونروا

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