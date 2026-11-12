الوقود والأكسجين والأدوية.. الجامعة العربية تطالب بإنقاذ مستشفيات تعز اليمنية

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية المنظمات الإنسانية والجهات المعنية إلى التحرك العاجل لتأمين احتياجات المستشفيات بمحافظة تعز اليمنية من الوقود والأكسجين والأدوية، في ظل تدهور الأوضاع الصحية والتحذيرات من كارثة إنسانية تهدد حياة الأطفال والمرضى.

وأعرب الأمين العام عن بالغ قلقه إزاء الوضع الصحي في المحافظة، محذرًا من أن استمرار عرقلة وصول الإمدادات الحيوية والمساعدات الإنسانية يضع حياة المدنيين أمام خطر مباشر، ويهدد قدرتهم على الحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

احتياجات طبية لا تحتمل التأجيل

وأكد الأمين العام، أن توفير الوقود والأكسجين والأدوية للمستشفيات يمثل ضرورة عاجلة، مشددًا على أهمية تحرك الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية لضمان وصول هذه الاحتياجات إلى المؤسسات الطبية في تعز دون عوائق.

مطالب برفع القيود ومحاسبة المتورطين

وطالب بالرفع الفوري للقيود التي تفرضها ميليشيات الحوثي على وصول المساعدات والإمدادات الحيوية إلى المحافظة، مؤكدًا أن حرمان المدنيين من الرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية أمر مرفوض، وأن إنقاذ الأرواح لا يحتمل التأجيل.

وشدد كذلك على ضرورة التحقيق في الانتهاكات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية أو تعريض حياة المدنيين للخطر.