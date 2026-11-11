زهقتي من الشعر المقصف.. 5 أسس لعلاج التلف والتساقط

تعاني الكثير من النساء من مشكلة الشعر التالف وسرعة التقصف والتكسر وترغب في إيجاد حل نهائي لها.

ووفقا لما أورده موقع كيلافند كلينك نكشف لكم طرق ترميم الشعر التالف



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فهم الفرق بين الجفاف وتلف البروتين

قبل البدء في العلاج، من الضروري تحديد مشكلة شعرك الحقيقية:

​إذا كان الشعر يفتقر للرطوبة فقط ويشبه القش، فهو بحاجة إلى مرهمات ترطيب عميقة ومستحضرات غنية بالزيوت.

​أما إذا كان الشعر مطاطياً للغاية عندما يكون مبللاً ويتكسر بسهولة عند شده، فهذا يعني أنه فقد البروتينات البنائية ويحتاج إلى علاجات بروتينية ترمم بنيته الداخلية (مع ضرورة عدم الإفراط فيها لتجنب جفافه).

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إعطاء الشعر استراحة حقيقية من الحرارة

الحرارة العالية هي العدو الأول لبنية الكيراتين في الشعر وينصح الخبراء بالتوقف تماماً عن استخدام مكواة الشعر، ومجففات الشعر الساخنة لفترة كافية، أو تقليل استخدامها قدر الإمكان مع ضرورة تطبيق مستحضرات الحماية من الحرارة (Heat Protectants) بدرجات منخفضة في حال الاضطرار لذلك.

​ قص الأطراف التالفة

بمجرد أن تتقصف أطراف الشعر وتتفتت (Split ends)، يستحيل على أي مستحضرات تجميلية أو زيوت دمجها ببعضها مرة أخرى و يمثل قص الأطراف بانتظام (كل 6 إلى 8 أسابيع) خطوة وقائية ضرورية لمنع انتقال التلف والتقصف إلى أعلى خصلة الشعر.

الحذر أثناء غسل وتمشيط الشعر

يكون الشعر في أضعف حالاته عندما يكون مبللاً؛ لذا يجب التعامل معه بحرص شديد:

​تجنب فرك الشعر بقوة بالمنشفة القطنية التقليدية، واستبدالها بمنشفة من الألياف الدقيقة أو قميص قطني ناعم و​استخدام مشط واسع الأسنان لفك التشابك بلطف، والبدء دائماً من الأطراف صعوداً نحو الجذور لتجنب شد الشعر وتكسيره.



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تقليل الكرياتين والصبغات الكيميائية

يؤدي التعرض المتكرر للمواد الكيميائية القوية (مثل الصبغات الفاتحة، ومواد الفرد الكيميائي) إلى تدمير روابط ثنائي السلفيد المسؤولة عن قوة الشعر وصلابته.

ينصح الأطباء بإعطاء الفروة والشعر فترات راحة طويلة لا تقل عن عدة أشهر بين كل جلسة صبغ أو معالجة كيميائية.