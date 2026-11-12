درة بفستان الدانتيل والشفافية يسيطران على إطلالتها فى مهرجان القاهرة السينمائي

خطفت الفنانة درة الأنظار خلال حضورها حفل افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بإطلالة سوداء جمعت بين الجرأة والأناقة، لتكون من أبرز الإطلالات التي لفتت الانتباه على السجادة الحمراء.

إطلالة درة..

واختارت درة فستانا طويلا باللون الأسود، جاء بتصميم مجسم أبرز رشاقتها، مع قصة هالتر تلتف حول الرقبة وتكشف الكتفين والذراعين، وهو ما منح التصميم طابعا عصريا وجريئا.

وتميز الجزء العلوي من الفستان بتفاصيل من الدانتيل الأسود الشفاف المطرز على شكل ورود، مع تصميم كورسيه مبطن بلون البشرة، ليخلق تداخلا أنيقا بين الشفافية والتطريز.

كما تضمن التصميم فتحة عند منطقة الخصر، بينما جاءت التنورة بقصة محددة للقوام تتسع تدريجيا من الأسفل، مع ذيل طويل أضفى على الإطلالة مزيدا من الفخامة.

ونسقت درة إطلالتها مع مجوهرات ألماسية، تضمنت أقراطا متدلية وخواتم رقيقة، واختارت تسريحة شعر مرفوعة إلى الخلف، مع مكياج بألوان ترابية دافئة أبرز جمال عينيها وملامحها.

واعتمدت درة في ظهورها على تفاصيل الفستان اللافتة، دون الحاجة إلى المبالغة في الإكسسوارات، لتقدم إطلالة جمعت بين التصميم الجريء واللمسات الكلاسيكية الراقية.

وتوافد عدد كبير من نجوم الفن على حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية، وسط منافسة لافتة بين النجمات في اختيار إطلالاتهن على السجادة الحمراء..