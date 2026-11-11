محمد صلاح يهدي محمود ممدوح قميص طرابزون سبور

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وفي سياق آخر، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهتين مهمتين أمام منتخب مالاوي، يومي 13 و17 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

موعد مباراة مصر ومالاوي الأولى

يلتقي منتخب مصر نظيره منتخب مالاوي يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الفراعنة إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، ومواصلة المنافسة على صدارة المجموعة.

موعد مباراة الإياب بين مصر ومالاوي

ومن المقرر أن تتجدد المواجهة بين المنتخبين يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتقام المباراة على استاد بينجو الدولي في مالاوي، وتنطلق في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها المنتخب المصري إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار ومواصلة مشواره نحو التأهل.

ترتيب منتخب مصر ومالاوي في المجموعة الثانية

يدخل منتخب مصر المواجهتين وهو يتصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع منتخب أنجولا، بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويطمح الجهاز الفني لمنتخب مصر إلى تحقيق الفوز في المباراتين، من أجل تعزيز صدارة المجموعة والابتعاد عن المنافسين، والاقتراب خطوة جديدة من حسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

طموحات الفراعنة في تصفيات أمم أفريقيا 2027

تمثل مواجهتا مالاوي أهمية كبيرة للمنتخب المصري في مشوار التصفيات، خاصة في ظل تقارب النقاط بين منتخبات المجموعة الثانية، وهو ما يجعل حصد النقاط الست هدفًا مهمًا للفراعنة خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وتتطلع الجماهير المصرية إلى ظهور المنتخب بصورة قوية خلال المباراتين، وتحقيق النتائج المطلوبة لمواصلة المشوار الأفريقي بنجاح، وضمان التقدم نحو المشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.