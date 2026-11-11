جاري لينكر: كريستيانو رونالدو أعظم لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

أشاد جاري لينكر، نجم الكرة الإنجليزية السابق، بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال ونجم النصر السعودي، مؤكدًا أنه أفضل لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز من وجهة نظره.

وقال لينكر، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه عندما يُسأل عن أعظم لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، تكون إجابته دائمًا كريستيانو رونالدو، مشددًا على أنه يعتبره أفضل لاعب مرّ على المسابقة على الإطلاق.

وتعكس تصريحات لينكر تقديره الكبير لما قدمه رونالدو خلال فترتيه مع مانشستر يونايتد، بعدما ترك بصمة بارزة في الملاعب الإنجليزية، ونجح في حصد العديد من الألقاب والجوائز الفردية والجماعية.

وأضاف النجم الإنجليزي السابق أن رونالدو يستحق هذا التقدير بالنظر إلى ما قدمه بقميص مانشستر يونايتد، بعدما أسهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات، إلى جانب فوزه بالحذاء الذهبي للمسابقة موسم 2007-2008.

وتأتي تصريحات لينكر لتسلط الضوء مجددًا على مكانة رونالدو بين أبرز النجوم الذين تركوا بصمتهم في تاريخ البريميرليج.