حسين لبيب: الزمالك يستحق لقب الدوري رغم الظروف الصعبة.. والجماهير فوق رءوسنا

أكد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، أن الفريق يمتلك المقومات التي تؤهله للمنافسة على البطولات، مشيرًا إلى أن التتويج بلقب الدوري المصري في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي يمثل إنجازًا كبيرًا.

وقال لبيب، في تصريحات عبر قناة «أون سبورت»، إن الزمالك لديه كل ما يؤهله ليكون بطلًا، مضيفًا: «الدوري ده دوري إعجازي، ونشوة جديدة إن الزمالك يبقى بطل، لكن البطولة في ظل الظروف القاسية اللي النادي فيها كانت صعبة للغاية».

وأضاف رئيس الزمالك أن النادي يستمد قوته من أبنائه وجماهيره، مؤكدًا: «الزمالك عنده ولاده اللي يدافعوا عنه وجماهيره، فالزمالك بطل، ويكفينا فخرًا إنه بطل الدوري في كل الظروف دي».

حسين لبيب يكشف أسباب قلة ظهوره الإعلامي

وتطرق لبيب إلى أسباب ابتعاده عن الظهور الإعلامي خلال الفترة الماضية، موضحًا أن إدارة النادي تواجه العديد من المشكلات والتحديات، وهو ما يشغل حيزًا كبيرًا من وقت المسؤولين.

وقال: «عندنا مشاكل كتيرة بتواجهنا، وده سبب عدم ظهوري في الإعلام بكثرة، وإحنا قاعدين على الكرسي غير من بره، وتعالوا اقعدوا على الكرسي وشوفوا حجم المشاكل».

رسالة من رئيس الزمالك إلى الجماهير

وعن الانتقادات التي توجهها جماهير الزمالك للإدارة، شدد حسين لبيب على تقديره الكامل للجماهير وحقها في التعبير عن رأيها، مؤكدًا أن الإدارة تتابع كل ما يثار وتضع مطالب الجماهير في حساباتها.

واختتم تصريحاته قائلًا: «الجماهير فوق دماغنا، إحنا ننتمي للزمالك، وكنت لاعب والآن صاحب مسؤولية، ومن حق الجماهير تقول اللي هي عايزاه، وبطمنهم إحنا نعي كل ما يقال منهم».

وأشار لبيب إلى ضرورة أن تكون الإدارة واعية بما تطرحه الجماهير من آراء وانتقادات، معتبرًا أن صوت المشجعين يمثل عنصرًا مهمًا في تقييم القرارات، مضيفًا أن الإدارة عليها دراسة هذه المطالب جيدًا واتخاذ القرارات المناسبة بناءً عليها.