صفقات على طاولة الأهلي وموقف عموتة وآخر الاستعدادات لمواجهة بيراميدز

يسعى مجلس ادارة النادي الأهلي لحسم عدد من الملفات المتعلقه بالفريق الأول بشان تدعيمات الميركاتو الشتوي.

الأهلي يرفع درجة الاستعداد لمواجهة بيراميدز

بدأ الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الحسين عموتة وضع برنامج الإعداد لمواجهة بيراميدز، المقرر إقامتها يوم 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستهدف الجهاز الفني استغلال فترة التوقف الدولي لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، ومعالجة بعض السلبيات التي ظهرت خلال المباريات الماضية، قبل الدخول في المواجهة التي تمثل أهمية كبيرة في سباق المنافسة على صدارة الدوري.

أفشة يقترب من العودة

تلقى الجهاز الفني للأهلي دفعة إيجابية بشأن حالة محمد مجدي أفشة، بعد نجاح العملية الجراحية التي خضع لها لاستئصال الزائدة الدودية بالمنظار.

ومن المنتظر أن يبدأ اللاعب العودة التدريجية إلى التدريبات وفقًا لحالته الصحية وتقييم الجهاز الطبي، على أن يتحدد موقفه النهائي من المشاركة أمام بيراميدز بناءً على مدى جاهزيته.

الأهلي يحدد احتياجاته في الميركاتو الشتوي

بدأت إدارة الكرة بالنادي الأهلي التحرك مبكرًا لتحديد الصفقات المطلوبة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار خطة تستهدف تدعيم الفريق بالعناصر القادرة على تقديم الإضافة الفنية.

وشهدت الفترة الماضية اجتماعًا ضم ياسين منصور نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، ووائل جمعة مدير الكرة، مع المدير الفني الحسين عموتة، لمناقشة احتياجات الفريق والوقوف على المراكز التي تحتاج إلى تدعيم.

وتركزت المناقشات على تدعيم مركز قلب الدفاع، إلى جانب التعاقد مع لاعب يجيد أداء مهام الوسط المدافع، بما يمنح الجهاز الفني حلولًا إضافية خلال النصف الثاني من الموسم.

ثلاثة مدافعين على طاولة الأهلي

دخل ثلاثة لاعبين دائرة اهتمامات الأهلي لتدعيم الخط الخلفي خلال يناير المقبل، وهم أحمد كالوشا مدافع إنبي، ومصطفى إبراهيم لاعب الاتحاد السكندري، وإبراهيم سامي مدافع القناة.

وتخضع الأسماء الثلاثة للتقييم الفني بالتنسيق مع الحسين عموتة، قبل الاستقرار على اللاعب الأنسب لاحتياجات الفريق.

ولم يحسم الأهلي حتى الآن التعاقد مع أي من الأسماء المطروحة، حيث تفضل الإدارة الانتهاء من المفاضلة الفنية أولًا، ثم بدء المفاوضات الرسمية وفقًا للاختيار النهائي.