قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس الـ3 أيام المقبلة في مصر.. ارتفاع تدريجي بالحرارة وتحذير من الشبورة المائية
«عبدالغفار»: الحملات الصحية تساهم في تحديث الخريطة الصحية وتحديد الأمراض الأكثر انتشارًا
«الصحة»: الخريطة الصحية تحدّد أماكن إنشاء مراكز الكلى والأورام والجهاز الهضمي
إحنا أول نادي في كل حاجة.. حسين لبيب يتغنى بإنجازات الزمالك
الجيش الأمريكي: ساعدنا 4000 سفينة لعبور هرمز ونواصل منع إيران من نقل الأسلحة بريا
وزير الخارجية: لا حلول عسكرية في المنطقة.. ومصر تكثف اتصالاتها الدبلوماسية لخفض التصعيد
20 سنة سجنًا وغلق المنشأة.. كيف حاصر القانون جريمة ختان الإناث؟
الصحة: 13 قطاعًا شاركت في حملة «100 يوم صحة» وقدمت أكثر من 122 نوعًا من الخدمات
أمطار متفاوتة الشدة تضرب عدة محافظات | مستجدات الطقس
«الصحة»: انتهاء حملة «100 يوم صحة» لا يعني توقف الخدمات أو المُبادرات الرئاسية
أجواء شتوية بامتياز.. أمطار تضرب الإسكندرية ومنطقة الدلتا وبرد بالليل
سقوط أحد أفراد حرس الشرف بجوار ماكرون خلال استقبال الرئيس السلوفاكي في باريس |صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

صفقات على طاولة الأهلي وموقف عموتة وآخر الاستعدادات لمواجهة بيراميدز

الاهلي
الاهلي
ياسمين تيسير

يسعى مجلس ادارة النادي الأهلي لحسم عدد من الملفات المتعلقه بالفريق الأول بشان تدعيمات الميركاتو الشتوي.

 الأهلي يرفع درجة الاستعداد لمواجهة بيراميدز

بدأ الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الحسين عموتة وضع برنامج الإعداد لمواجهة بيراميدز، المقرر إقامتها يوم 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستهدف الجهاز الفني استغلال فترة التوقف الدولي لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، ومعالجة بعض السلبيات التي ظهرت خلال المباريات الماضية، قبل الدخول في المواجهة التي تمثل أهمية كبيرة في سباق المنافسة على صدارة الدوري.

أفشة يقترب من العودة 

تلقى الجهاز الفني للأهلي دفعة إيجابية بشأن حالة محمد مجدي أفشة، بعد نجاح العملية الجراحية التي خضع لها لاستئصال الزائدة الدودية بالمنظار.

ومن المنتظر أن يبدأ اللاعب العودة التدريجية إلى التدريبات وفقًا لحالته الصحية وتقييم الجهاز الطبي، على أن يتحدد موقفه النهائي من المشاركة أمام بيراميدز بناءً على مدى جاهزيته.

الأهلي يحدد احتياجاته في الميركاتو الشتوي

بدأت إدارة الكرة بالنادي الأهلي التحرك مبكرًا لتحديد الصفقات المطلوبة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار خطة تستهدف تدعيم الفريق بالعناصر القادرة على تقديم الإضافة الفنية.

وشهدت الفترة الماضية اجتماعًا ضم ياسين منصور نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، ووائل جمعة مدير الكرة، مع المدير الفني الحسين عموتة، لمناقشة احتياجات الفريق والوقوف على المراكز التي تحتاج إلى تدعيم.

وتركزت المناقشات على تدعيم مركز قلب الدفاع، إلى جانب التعاقد مع لاعب يجيد أداء مهام الوسط المدافع، بما يمنح الجهاز الفني حلولًا إضافية خلال النصف الثاني من الموسم.

 ثلاثة مدافعين على طاولة الأهلي

دخل ثلاثة لاعبين دائرة اهتمامات الأهلي لتدعيم الخط الخلفي خلال يناير المقبل، وهم أحمد كالوشا مدافع إنبي، ومصطفى إبراهيم لاعب الاتحاد السكندري، وإبراهيم سامي مدافع القناة.

وتخضع الأسماء الثلاثة للتقييم الفني بالتنسيق مع الحسين عموتة، قبل الاستقرار على اللاعب الأنسب لاحتياجات الفريق.

ولم يحسم الأهلي حتى الآن التعاقد مع أي من الأسماء المطروحة، حيث تفضل الإدارة الانتهاء من المفاضلة الفنية أولًا، ثم بدء المفاوضات الرسمية وفقًا للاختيار النهائي.

الاهلي الدوري افشه بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

الأرصاد

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة غدًا بهذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن تفاصيل الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

حسام حسن

حسام حسن يحسم الجدل بشأن تدريب منتخب الأردن

مدبولي

إعلان تفاصيل مقترح تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الاثنين المقبل

اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

«مش هنلزم المواطن يغير أجهزته».. رئيس جهاز تنظيم الكهرباء يحسم الجدل حول تعديل القانون

علي ماهر

ماذا قال عن حسام حسن وصلاح؟.. أبرز 10 تصريحات لـ علي ماهر

اسعار الدواجن اليوم

الكيلو وصل 200 جنيه.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

لقاء جماهيري بحي شرق الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يواصل لقاءاته الجماهيرية ويبحث شكاوى المواطنين

النائب عادل اللمعي يتقدم بـ طلب إحاطة بشأن انتشار الكلاب الضالة في بورسعيد

رئيس كتلة بورسعيد البرلمانية يتقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب بسبب انتشار الكلاب الضالة

محافظ الإسكندرية

محافظ الإسكندرية: دعم المبادرات والقوافل الطبية المجانية لدعم المواطنين

بالصور

طعم كريمي لا يقاوم.. طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل

طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل.. طعم كريمي لا يقاوم
طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل.. طعم كريمي لا يقاوم
طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل.. طعم كريمي لا يقاوم

درة بفستان الدانتيل والشفافية يسيطران على إطلالتها فى مهرجان القاهرة السينمائي

درة بفستان الدانتيل والشفافية يسيطران على إطلالتها فى مهرجان القاهرة السينمائي
درة بفستان الدانتيل والشفافية يسيطران على إطلالتها فى مهرجان القاهرة السينمائي
درة بفستان الدانتيل والشفافية يسيطران على إطلالتها فى مهرجان القاهرة السينمائي

طريقة عمل فاهيتا الفراخ.. وصفة لا تستغرق دقائق

طريقة عمل فاهيتا الفراخ..وصفة لا تستغرق دقائق
طريقة عمل فاهيتا الفراخ..وصفة لا تستغرق دقائق
طريقة عمل فاهيتا الفراخ..وصفة لا تستغرق دقائق

5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد.. لا تتجاهلها

5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها
5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها
5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بترويع سيدة وممارسة البلطجة عليها بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد