رسلان: استضافة بطولة العالم للجولف كروكيه تأكيد جديد على ريادة مصر العالمية في اللعبة

أكد رئيس الاتحاد المصري للكروكيه محمد رسلان، أن استضافة مصر لبطولة العالم للجولف كروكيه 2026، المقرر إقامتها بالقاهرة خلال الفترة من 20 حتى 29 نوفمبر الجاري< تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها الاتحاد الدولي لمصر وقدراتها التنظيمية.

وقال رسلان - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن استضافة البطولة تأتي في ظل امتلاك مصر خبرات تنظيمية متراكمة في اللعبة، مشيرًا إلى أن آخر نسخة استضافتها مصر من البطولة كانت منذ نحو 14 عامًا، وهو ما دفع الاتحاد إلى العمل على تقديم ملف متكامل لاستضافة الحدث، تضمن الملاعب والبنية التحتية والإمكانيات اللازمة لخروج البطولة بالشكل الذي يليق بمكانة مصر.

وأضاف أن الاتحاد يستعد أيضًا لتنظيم بطولة مصر الدولية خلال شهر ديسمبر المقبل، عقب انتهاء منافسات بطولة العالم، مؤكدًا أن الاتحاد الدولي يواصل منح مصر ثقته في تنظيم البطولات الدولية، وهو ما يعكس مكانتها على الساحة العالمية.

وأوضح أن مصر أصبحت تمتلك ريادة عالمية في لعبة الكروكيه، في ظل وجود 4 لاعبين مصريين ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن استراتيجية الاتحاد خلال الفترة الحالية تستهدف الحفاظ على هذه الريادة وتعزيز مكانة اللاعبين المصريين دوليًا.

وعلى الصعيد المحلي، أشار رئيس الاتحاد المصري للكروكيه إلى أن الاتحاد يعمل على زيادة عدد البطولات والمسابقات المحلية، لما لها من دور مهم في رفع المستوى الفني للاعبين ومنحهم فرصًا أكبر للاحتكاك والتطور، لافتًا إلى أن اللعبة أصبحت تمارس في 19 ناديًا على مستوى 3 محافظات.

واختتم رسلان تصريحاته بالتأكيد على أن رؤية الاتحاد تستهدف التوسع في نشر اللعبة وزيادة عدد الأندية والمحافظات التي تمارس الكروكيه، موضحًا أن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى بعض الوقت في ظل التحديات والظروف المالية، لكن الاتحاد يواصل العمل على توسيع قاعدة الممارسين والحفاظ على مكانة مصر المتقدمة عالميًا.

ه ب - ك ف