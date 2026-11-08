لمواجهة جشع التجار.. الأسعار الفعلية والمعتمدة لعلب السجائر والتبغ بالسوق المصري

تشتعل مؤشرات البحث يومياً حول أسعار السجائر في السوق المصري، في ظل صراع المستهلكين الدائم ضد محاولات الاستغلال و"السوق السوداء"، حيث يحرص المدخنون ومتابعو قطاع التبغ على رصد القوائم الرسمية المعتمدة للأنواع المحلية والمستوردة والتبغ المسخن، متطلعين لمعرفة التكلفة الفعلية بعد التغيرات الاقتصادية الأخيرة، وتهدف هذه المتابعة الحثيثة إلى كشف أي تلاعب وضمان الحصول على المنتجات بالأسعار المقررة من الشركات المصنعة والجهات الرقابية بدقة.

أسعار السجائر الأجنبية

أعلنت شركة فيليب موريس مصر عن زيادة جديدة في أسعار السجائر «ميريت ومارلبورو وإل آند إم، إلى جانب منتجات التبغ المسخن HEETS وTEREA»، بقيمة تتراوح بين 6 و10 جنيهات للعبوة، حيث تم تطبيق الأسعار اعتبارًا من اليوم 5 نوفمبر، وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

سجائر ميريت Merit

- سعر سجائر ميريت Merit: سجل 121 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

- سعر سجائر مارلبورو Marlboro: بلغ 109 جنيهات للعبوة بجميع أنواعها.

سجائر مارلبورو

- سعر سجائر مارلبورو كرافتد Marlboro Crafted: وصل إلى 79 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

- سعر سجائر L&M: سجل 88 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

أسعار التبغ المسخن اليوم الأحد

ـ وصلت أسعار التبغ المسخن TEREA الى 88 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها

ـ وصلت أسعار التبغ المُسخن TEREA Capsules الى 93 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

أسعار التبغ المسخن

ـ بينما بلغ سعر التبغ المُسخن HEETS الى 69 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

وأكدت شركة فيليب موريس مصر أن الأسعار الرسمية لمنتجاتها معلنة بوضوح على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المُسخن، من خلال رمز الاستجابة السريع «QR Code»، الذي بدأت الشركة في وضعه على العبوات منذ عام 2022، بما يتيح للمستهلكين الاطلاع على الأسعار المعلنة.

أسعار السجائر المحلية

لم تعلن الشركات حتى الآن عن أي زيادة أسعار السجائر المحلية، لتظل الأسعار المعلنة لهذه الأصناف على النحو التالي:

سجائر كليوباترا

- سعر علبة سجائر كليوباترا كينج سايز: 48 جنيهًا للعبوة.

- سعر علبة سجائر كليوباترا سوفت كوين: 48 جنيهًا.

- سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس: 48 جنيهًا.

- سعر علبة سجائر كليوباترا بلاك ليبول: 48 جنيهًا.

- سعر علبة سجائر كليوباترا سوبر: 48 جنيهًا.

- سعر علبة سجائر بوسطن وبلمونت: 48 جنيهًا.

- سعر علبة سجائر مونديال: 48 جنيهًا.

السجائر المحلية

- سعر علبة سجائر مونديال سويتش منتول وبلو بيري: 48 جنيهًا.

- سعر علبة سجائر ماتوسيان سوبر: 48 جنيهًا.

كيفية التأكد من أسعار السجائر

في إطار حرص الشركة على تعزيز الشفافية في تداول المنتجات، ومساعدة المستهلكين على معرفة الأسعار المعلنة، مع دعوة تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالقائمة السعرية الجديدة، أتاحت للمستهلكين التحقق من الأسعار الرسمية المعلنة لكل منتج، من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة QR Code الموجود على عبوات المنتجات.