قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شبورة وأمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة غدا
5 سنوات مدة القيد.. قانون السجل التجاري يوضح مواعيد التجديد وإجراءات المحو
مجدي يعقوب: كفاءات مصر قادرة على قيادة العالم
ترامب لـ"CBS": انتصرنا في حربي فنزويلا وإيران وحصلنا على مليارات الدولارات
يحيى الفخراني: أشرف زكي فكرني بـ حمدي غيث في دفاعه عن الفنانين.. وخسارة كبيرة يمشي من منصبه
السيدة انتصار السيسي تنعى ضحايا حادث قطاري العياط وتوجه بتقديم الدعم الكامل لأسرهم
تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي
الصحة: ارتفاع أعداد مصابي حادث قطار العياط لـ112 مصابًا و7 وفيات
ليلة دامية بجامعة أمريكية.. قتيل و3 جرحى في إطلاق نار بكارولاينا الشمالية
نزل 1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الهبوط
طرابزون سبور ينهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية أمام ألانيا.. ومحمد صلاح يوقع على هدف رائع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالصور.. الحب يتحول إلى كابوس بين نور النبوي وفاتن سعيد في رابع حكايات القصة الكاملة

حكاية حب مسموم
حكاية حب مسموم
محمد سعيد

كشف عن الإعلان التشويقي لحكاية «حب مسموم»، بطولة نور النبوي وفاتن سعيد، وهي الحكاية الرابعة من مسلسل «القصة الكاملة»، الذي يقدم مجموعة من القصص الدرامية المستوحاة من وقائع وجرائم حقيقية.

وأظهرت اللقطات الأولى من التريلر نور النبوي وفاتن سعيد في أجواء مشحونة بالتوتر والغموض، حيث تبدأ الأحداث بقصة حب تجمع بين شخصيتي مصطفى وتقى، قبل أن تتصاعد الخلافات والصراعات النفسية، لتأخذ العلاقة مسارًا غير متوقع.

وتكشف الصور المأخوذة من الإعلان التشويقي عن ملامح مختلفة للشخصيات، وسط أجواء درامية تعتمد على الإثارة والتشويق، وتطرح تساؤلات حول الأسرار التي تخفيها العلاقة وما ستكشفه الأحداث.

حكاية حب مسموم

ويشارك في بطولة حكاية «حب مسموم» نور النبوي وفاتن سعيد، إلى جانب فرح يوسف ومحمد عبده وهايدي عبد الخالق، وهي من تأليف مها الوزير، وإخراج أحمد عادل سلامة، وإنتاج مجدي الهواري.
وتأتي الحكاية ضمن مشروع «القصة الكاملة»، الذي يتكون من حكايات مستقلة، تقدم كل منها قصة مختلفة مستوحاة من أحداث حقيقية، في ثلاث حلقات، ومن المقرر عرض «حب مسموم» قريبًا عبر منصة شاهد.

نور النبوي فاتن سعيد مسلسل القصة الكاملة حكاية حب مسموم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الحادث

إصابة أكثر من 60 شخصًا في انقلاب قطار قادم من الفيوم بالعياط.. صور

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-11-2026 بالأسواق

إمام عاشور

خاص.. إمام عاشور خارج حسابات علي ماهر في منتخب مصر

الذهب

بعد حالة من التذبذب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر بمستهل التعاملات

محمد هاني

محمد هاني يُوجّه رسالة شكر بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

سعر الذهب

نزل 1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الهبوط

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في مصر

30 جنيها.. ارتفاع أسعار الذهب في مستهل التعاملات المسائية

جانب من لقاء وزيرة الإسكان

بحضور 20 شركة…وزيرة الإسكان تستقبل السفير العماني لبحث فرص التعاون بين البلدين

وزير البترول يعقد لقاءً موسعًا مع العاملين بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية لاستعراض أولويات تطوير القطاع

وزير البترول: العنصر البشري يمثل الثروة الحقيقية للصناعات التعدينية وركيزة لتحقيق مستهدفاته

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

فيديو

حبيب إليسا

قريب ليك يا عمرو.. إليسا تكشف أسرار قصة حبها الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد