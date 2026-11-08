بالصور.. الحب يتحول إلى كابوس بين نور النبوي وفاتن سعيد في رابع حكايات القصة الكاملة

كشف عن الإعلان التشويقي لحكاية «حب مسموم»، بطولة نور النبوي وفاتن سعيد، وهي الحكاية الرابعة من مسلسل «القصة الكاملة»، الذي يقدم مجموعة من القصص الدرامية المستوحاة من وقائع وجرائم حقيقية.

وأظهرت اللقطات الأولى من التريلر نور النبوي وفاتن سعيد في أجواء مشحونة بالتوتر والغموض، حيث تبدأ الأحداث بقصة حب تجمع بين شخصيتي مصطفى وتقى، قبل أن تتصاعد الخلافات والصراعات النفسية، لتأخذ العلاقة مسارًا غير متوقع.

وتكشف الصور المأخوذة من الإعلان التشويقي عن ملامح مختلفة للشخصيات، وسط أجواء درامية تعتمد على الإثارة والتشويق، وتطرح تساؤلات حول الأسرار التي تخفيها العلاقة وما ستكشفه الأحداث.

حكاية حب مسموم

ويشارك في بطولة حكاية «حب مسموم» نور النبوي وفاتن سعيد، إلى جانب فرح يوسف ومحمد عبده وهايدي عبد الخالق، وهي من تأليف مها الوزير، وإخراج أحمد عادل سلامة، وإنتاج مجدي الهواري.

وتأتي الحكاية ضمن مشروع «القصة الكاملة»، الذي يتكون من حكايات مستقلة، تقدم كل منها قصة مختلفة مستوحاة من أحداث حقيقية، في ثلاث حلقات، ومن المقرر عرض «حب مسموم» قريبًا عبر منصة شاهد.