صابرين: بكيت من سعادتي بفرح ابني.. وإيماني لم يتراجع بعد خلع الحجاب

تحدثت الفنانة صابرين عن اللحظات التي عاشتها خلال عقد قران نجلها نور، كاشفة عن سبب تأثرها وذرفها للدموع أثناء هذه المناسبة.

وأكدت صابرين، أن بكاءها كان تعبيرًا عن فرحتها الكبيرة وشكرها لله على منحها فرصة رؤية ابنها عريسًا، بعد سنوات طويلة من انتظار هذه اللحظة.

وقالت صابرين، خلال تصريحات تليفزيونية، إنها شعرت بسعادة كبيرة لأنها عاشت حتى شاهدت نجلها في هذه المناسبة، مشيرة إلى أن هناك أمهات لم تتح لهن الفرصة لرؤية أبنائهن عرسانًا، لذلك كانت دموعها بمثابة حمد وشكر لله، مضيفة أنها كانت تتمنى أن تتكرر هذه اللحظة مع بقية أبنائها.

وأوضحت الفنانة أنها خلال عقد القران استرجعت العديد من الذكريات التي جمعتها بنجلها منذ طفولته، وتذكرت سنوات التربية وما رافقها من تعب ومجهود، خاصة أن تربية الأبناء في مرحلة الشباب ليست أمرًا سهلًا.

صابرين والحجاب

وعلى جانب آخر، كشفت صابرين عن علاقتها بالدين بعد خلعها الحجاب، مؤكدة أن إيمانها لم يتراجع، بل على العكس، شعرت بأنها أصبحت أكثر التزامًا بصلواتها وتقربًا من الله.

وأشارت إلى حرصها بشكل أكبر على أداء الصلاة، وخاصة صلاة الفجر، لافتة إلى أنها أصبحت تشعر بقرب أكبر من الله، وأن علاقتها به باتت أكثر صدقًا، دون أن ترى تعارضًا بين مظهرها الخارجي وما تؤمن به في داخلها.

وأكدت صابرين أن مصدر قوتها الحقيقي هو إيمانها بالله، وليس شكلها أو مظهرها، موضحة أن علاقتها بربها تقوم على الإيمان والصدق وليس على المظاهر الخارجية.

كما تحدثت عن الانتقادات التي ما زالت تواجهها منذ خلع الحجاب، موضحة أنها تتلقى أحيانًا تعليقات قاسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصل إلى حد توجيه عبارات مثل «إلى جهنم وبئس المصير»، وذلك لمجرد نشرها صورة على حساباتها الشخصية.