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تفاصيل جولات ميدانية لمحافظي البحر الأحمر والإسماعيلية لمراجعة مخرات السيول ومنشآت التصريف .. صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تفاصيل جولات ميدانية لمحافظي البحر الأحمر والإسماعيلية لمراجعة مخرات السيول ومنشآت التصريف .. صور

تفقد مخرات السيول بالبحر الأحمر
تفقد مخرات السيول بالبحر الأحمر
المحافظات

في إطار  استعدادات المحافظات لاستقبال فصل الشتاء وموسم الأمطار، يجري المحافظين جولات ميدانية التأكد من عدم وجود معوقات قد تؤثر على كفاءة  تصريف مياه الأمطار والسيول.. 

البحر الأحمر 

أجرى اللواء أحمد جبر، رئيس مدينة الغردقة، جولة ميدانية لتفقد بحيرة وسد أبو ملكة بوادي أبو ملكة، إلى جانب برابخ فالق السهل وأم ضلفة بالطريق الدائري الخارجي، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال وتصريف مياه الأمطار والسيول، والتأكد من عدم وجود معوقات قد تؤثر على كفاءتها.

مراجعة مخرات السيول ومنشآت التصريف

وشملت الجولة متابعة الحالة الفنية للبحيرة والسد والبرابخ، والتأكد من خلوها من المخلفات وتجمعات الطمي والرمال التي قد تعوق حركة المياه أو تحد من كفاءة التصريف خلال موسم الأمطار.

ورافق رئيس الغردقة خلال الجولة مدير إدارة الأزمات والعمليات ومسؤولو المتابعة الميدانية، حيث جرى فحص المواقع المستهدفة والوقوف على احتياجاتها لضمان جاهزيتها للتعامل مع أي أمطار أو سيول محتملة.

توجيهات بسرعة إزالة أي معوقات

وشدد اللواء أحمد جبر على سرعة التعامل مع أي عوائق يتم رصدها، ورفع درجة الاستعداد، مع استمرار المرور والمتابعة الميدانية على مخرات ومجاري السيول والمنشآت المخصصة لتصريف مياه الأمطار.

التأكد من جاهزية مواقع تصريف مياه الأمطار قبل موسم الشتاء

وتأتي الجولة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالتأكد من جاهزية مواقع تصريف مياه الأمطار قبل موسم الشتاء، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت.

الإسماعيلية 

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية  استعداداتها لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار المتوقعة، من خلال تكثيف المتابعة الميدانية اليومية، ورفع كفاءة منظومة الطوارئ، والتأكد من جاهزية شبكات تصريف مياه الأمطار، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع أي تداعيات للتقلبات الجوية، وفقًا لتوجيهات اللواء أركان حرب نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية.

رفع درجة الاستعداد بجميع المراكز والمدن والأحياء

وأكد محافظ الإسماعيلية ضرورة رفع درجة الاستعداد بجميع المراكز والمدن والأحياء، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، مع المتابعة اليومية من خلال إمكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لرصد الموقف أولًا بأول، وسرعة التعامل مع أي بلاغات أوطوارئ، مشددًا على أهمية الجاهزية المسبقة وعدم انتظار سقوط الأمطار للتحرك.

كما تضمّنت الأعمال متابعة أعمال النظافة اليومية داخل جامعة قناة السويس بنطاق مدينة الإسماعيلية، لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري والبيئة الصحية، إلى جانب تكثيف أعمال تطهير شنايش وبالوعات الأمطار، استعدادًا لموسم الشتاء، والتأكد من جاهزيتها لاستيعاب وتصريف مياه الأمطار ومنع تجمعها بالشوارع والميادين.وكذلك نفق الثلاثيني بنطاق حى اول وثان

من جانبه، أوضح العميد حمدي هندي، مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أن هناك متابعة يومية وتنسيقًا مستمرًا مع الجهات التنفيذية المعنية، لمتابعة معدلات تنفيذ الأعمال والتأكد من جاهزية المعدات وفرق التدخل السريع، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي طارئ.

وشدّد محافظ الإسماعيلية على استمرار المتابعة الميدانية حتى انتهاء موسم الشتاء، مع مراجعة جاهزية معدات شفط المياه وسيارات الطوارئ وفرق العمل، والتأكد من تطهير جميع شنايش الأمطار، مؤكدًا أن المحافظة لن تنتظر وقوع الأزمة، وأن الاستعداد المبكر والتنسيق بين جميع الجهات هو الأساس لحماية المواطنين والحفاظ على انتظام الحركة المرورية وسلامة المرافق العامة.

المحافظات موسم الأمطار تصريف مياه الأمطار البحر الأحمر الإسماعيلية

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