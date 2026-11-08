هل يعود حسام حسن لتدريب الفراعنة؟.. باسم مرسي يُثير الجدل ويُحذّر علي ماهر

حذّر باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، من ردود فعل الشارع المصري حال تعرض منتخب مصر لأي إخفاق خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الجماهير قد تطالب بعودة حسام حسن لتولي القيادة الفنية للفراعنة مجددًا.

وأوضح باسم مرسي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن أي تعثر محتمل للمنتخب مع علي ماهرو قد يدفع الجماهير إلى المطالبة باستعادة تجربة حسام حسن.

ويستعد منتخب مصر لخوض المرحلة المقبلة بقيادة جهاز فني جديد، وسط ترقب كبير من الجماهير لشكل القائمة والأداء في المباريات القادمة.