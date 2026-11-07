حسين الزناتي: انطلاق إجراءات لجنة القيد الجديدة لجدول «تحت التمرين» بالدورة التدريبية الأولى للمتقدمين

انطلقت إجراءات لجنة القيد الجديدة لجدول «تحت التمرين» بنقابة الصحفيين، اليوم السبت؛ بعقد الدورة التدريبية الأولى للمتقدمين الجدد.

وقال الكاتب الصحفي حسين الزناتي، وكيل أول النقابة ورئيس لجنة القيد في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن تشكيل اللجنة الجديدة يأتي عقب إقرار حزمة من القرارات التنظيمية التي طلبتها لجنة القيد واعتمدها مجلس النقابة، مؤكدًا أنها تستهدف ضبط منظومة القيد، وتصبّ في مصلحة الأعضاء الجدد.

وأوضح الزناتي أن هذه القرارات تشمل تطبيق الشمول المالي على المتقدمين من مؤسساتهم، وإلزام جهات العمل بالحد الأدنى للأجور في عقود المتقدمين، فضلًا عن حل كل التسويات المرتبطة بالزملاء المتقدمين للجنة من المؤسسات.

وأضاف وكيل أول النقابة أنه فور انتهاء الدورات التدريبية، ستعقد لجنة القيد اجتماعاتها لمناظرة المتقدمين ومراجعة أرشيفهم الصحفي، تمهيدًا لقبولهم في عضوية النقابة.

وتأتي دورات لجنة القيد «تحت التمرين» لعام 2026، في إطار جهود النقابة لتأهيل الصحفيين الجدد، وتنمية مهاراتهم المهنية، وتعزيز قدراتهم في مختلف مجالات العمل الصحفي.

ويتضمن البرنامج التدريبي محاور متنوعة تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، بهدف تطوير مهارات المتدربين، وإكسابهم الخبرات اللازمة لممارسة المهنة بكفاءة واحترافية.