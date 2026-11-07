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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعب سنين وربنا بيكافئك دلوقتي.. عمرو السولية يهنئ علي ماهر بعد توليه تدريب منتخب مصر

علي ماهر والسولية
علي ماهر والسولية
محمد بدران

حرص عمرو السولية، لاعب سيراميكا كليوباترا، على توجيه رسالة تهنئة إلى علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، عقب توليه القيادة الفنية للفراعنة خلفًا لحسام حسن.

ونشر السولية رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، هنأ خلالها علي ماهر بتوليه المسؤولية الجديدة، مشيدًا بمشواره التدريبي وما بذله من جهد خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أنه تعلم منه الكثير خلال فترة عملهما معًا.

وكتب لاعب سيراميكا كليوباترا: «ألف مبروك للكابتن علي ماهر تولي مهمة تدريب منتخب مصر، تعب سنين ربنا بيكافئك دلوقتي، تستاهل كل خير، مدرب كبير واتعلمت منك كتير، بالتوفيق في اللي جاي، هتوحشنا».

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن مساء اليوم السبت تعيين علي ماهر مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب الوطني الأول، خلفًا لحسام حسن، بعد توجيه الشكر له ولجهازه المعاون.

وجاء تعيين علي ماهر لمدة عامين، عقب التوصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب ومسؤولي سيراميكا كليوباترا لإنهاء ارتباطه بالنادي، تمهيدًا لتولي مسؤولية القيادة الفنية للفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد المدير الفني الجديد لبدء مهمته مع المنتخب الوطني، وسط تطلعات لإعداد الفريق للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها المنافسات القارية وتصفيات كأس العالم.

علي ماهر منتخب مصر عمرو السولية المدير الفني

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