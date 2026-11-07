ترامب يتهم الديمقراطيين بتهديد الجمهوريين بالسجن والعزل

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، الحزب الديمقراطي بتهديد مسؤولين جمهوريين ومتبرعين وأنصار للحزب بالعزل والسجن، عقب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، واصفًا ما يحدث بأنه «ابتزاز على أعلى مستوى».

وقال ترامب، في منشور مطول عبر منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إن قادة سياسيين ديمقراطيين وجهوا رسائل تهديد إلى عدد من الشخصيات، من بينهم المدعي العام تود بلانش ومتبرعون للحزب الجمهوري، تضمنت التلويح بالسجن والعقوبات السياسية والقانونية.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الديمقراطيين يستهدفون مانحي الحزب الجمهوري، رغم مكانتهم، لمجرد انتمائهم السياسي أو دعمهم للحزب، معتبرًا أن هذه التحركات تمثل شكلًا من أشكال «الحرب القانونية» واستخدام المؤسسات القضائية لملاحقة الخصوم السياسيين.

وخص ترامب السيناتور الديمقراطية إليسا سلوتكين، عن ولاية ميشيغان، بالانتقاد، مدعيًا أنها تعتزم استهداف الشباب الذين يدعمون القيم الجمهورية.

وقال ترامب إن الأشخاص الذين وصفهم بالمبتزين يجب أن يواجهوا السجن، داعيًا الجمهوريين إلى التحرك بسرعة والتعامل بحذر مع هذه التطورات.

كما طالب وزارة العدل الأمريكية بفتح تحقيق فوري في الاتهامات التي طرحها، معتبرًا أن ما وصفه بالتهديدات يمثل سلوكًا إجراميًا يستوجب المساءلة.

وتأتي اتهامات ترامب في ظل تصاعد التوترات السياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين عقب انتخابات التجديد النصفي، التي حقق فيها الديمقراطيون مكاسب، وسط ترقب لتأثير نتائج الانتخابات على توازن القوى داخل الكونغرس ومسار ما تبقى من ولاية الرئيس الأمريكي.