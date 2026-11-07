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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رضوان الزياتي: علي ماهر من أحسن المدربين الوطنيين الموجودين دلوقتي

علي ماهر
علي ماهر
محمود زيدان

أشاد الناقد الرياضي رضوان الزياتي باختيار علي ماهر لقيادة المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنه من أفضل المدربين الوطنيين الموجودين على الساحة الكروية حاليًا، وأنه يمتلك القدرات الفنية والخططية التي تؤهله لتولي المهمة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ التعاقد مع مدرب أجنبي كان صعبًا، في ظل الاتجاه العام داخل الدولة نحو الاعتماد على المدرب الوطني، خاصة في المنتخبات القومية، موضحًا أن المفاضلة كانت بين عدد من الأسماء، من بينها علي ماهر وحسام البدري الموجود حاليًا في ليبيا.

وأشار إلى أن علي ماهر كان الخيار الأكثر توافرًا واستقرارًا، والأقدر على تولي تدريب المنتخب في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أن وصوله إلى مقر اتحاد الكرة كان منتظرًا عقب انتهاء اجتماعه، من أجل ترتيب التفاصيل وتشكيل الجهاز الفني.

وتمنى الزياتي أن يكون قرار تعيين علي ماهر واضحًا وصريحًا، وأن يتم الإعلان عنه مديرًا فنيًا للمنتخب مع التعاقد معه، بدلًا من ترك الأمر دون توضيح ما إذا كانت مهمته مؤقتة أم مستمرة خلال الفترة المقبلة.

وأعرب عن ثقته في نجاح علي ماهر، واصفًا إياه بالمدرب المتميز فنيًا وخططيًا، ومتمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة، مؤكدًا أن التحدي لا يقتصر على مباراتي ملاوي، وإنما يمتد إلى تحقيق أهداف أكبر تنتظر المنتخب.

وأوضح أن المنتخب يحتاج إلى استعادة لقب كأس الأمم الأفريقية، الغائب منذ عام 2010، إلى جانب الحفاظ على الإنجاز الذي تحقق بالوصول إلى دور الـ16 في كأس العالم، مشددًا على أن مجرد التأهل إلى المونديال لم يعد هو الهدف النهائي، بل أصبح السؤال الأهم هو ما الذي يمكن أن يحققه المنتخب خلال مشاركته في البطولة.

وأكد الزياتي ثقته في قدرة علي ماهر والجهاز الفني الوطني المعاون له على تقديم عمل جيد، بمساندة محمد صلاح ونجوم المنتخب الكبار، بما يساعد الفريق على تحقيق طموحات الجماهير في المرحلة المقبلة.

الناقد الرياضي رضوان الزياتي أخبار توك شو أخبار وتقارير

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