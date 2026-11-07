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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد 08 نوفمبر 2026

طقس غداً
طقس غداً
قسم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة طقس غداً الأحد ليكون معتدل الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

طقس غداً الأحد 


أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها أن الحرارة العظمى المتوقعة غدا في القاهرة الكبرى 24 درجة، بالإضافة إلى شبورة مائية من (4 : 9 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.


ونوهت عن فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة (بنسبة حدوث 30% تقريباً) على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري خاصة على مناطق من محافظات (شمال الوجه البحري – شمال سيناء) على فترات متقطعة.


أشارت إلى فرص أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريباً) على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.
 

تابعت عن وجود نشاط رياح أحياناً على أغلب الأنحاء مما يساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.
 

أضافت إلى وجود اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط (مطروح – العلمين – الإسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ – دمياط)،وسرعة الرياح من (40 إلى 50) كم/س وارتفاع الأمواج من (2 إلى 3) متر.
 

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية حالة طقس درجات الحرارة المتوقعة طقس الغد

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