انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026.. صور

انطلقت فعاليات التدريب المشترك المصري التركي «بحر الصداقة - 2026» بجمهورية مصر العربية، والذي يستمر تنفيذه لعدة أيام بنطاق الأسطول الشمالي، بمشاركة عناصر من القوات البحرية المصرية والتركية.

بدأت فعاليات التدريب بعقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم القتالية لكلا الجانبين، فضلًا عن تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية لصقل مهارات العناصر المشاركة في التدريب.

وقد شهدت الأيام السابقة وصول عدد من الوحدات البحرية التركية إلى قاعدة الإسكندرية البحرية للمشاركة في التدريب.

ويأتي التدريب في إطار تنامي علاقات التعاون بين القوات المسلحة المصرية والتركية في مختلف المجالات العسكرية، ونقل وتبادل الخبرات.