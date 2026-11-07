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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

وزيرة الإسكان
وزيرة الإسكان
أ ش أ

تابعت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تتولى تنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة شمال سيناء.

واستمعت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى شرح حول الموقف التنفيذي الإجمالي للمشروعات، حيث أوضح اللواء مهندس أمين شوقي رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن إجمالي المشروعات التي تعمل عليها الهيئة يبلغ 24 مشروعًا، تم تنفيذ 15 مشروعًا منها خلال الفترة من 2014 حتى 2026، بواقع 9 مشروعات لمياه الشرب، و6 مشروعات للصرف الصحي.

وأشار إلى أن الخطة الاستثمارية الجارية تتضمن تنفيذ 9 مشروعات أخرى، بواقع 3 مشروعات لمياه الشرب، و6 مشروعات للصرف الصحي، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة شمال سيناء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ثم تفقدت المهندسة راندة المنشاوي مشروع رافع مياه 30 يونيو، لتغذية مركز ومدينة بئر العبد بالمياه النقية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، والوقوف على معدلات تنفيذ الأعمال وموقف استكمال مكوناته، في إطار متابعة مشروعات مياه الشرب وتطوير البنية الأساسية وتوفير الخدمات للمواطنين.

ورافق الوزيرة خلال الجولة الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، واللواء مهندس أمين شوقي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولو وزارة الإسكان، ونواب مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة شمال سيناء.

واستمعت المهندسة راندة المنشاوي إلى شرح تفصيلي حول مكونات المشروع، الذي يتم تنفيذه بتكلفة تبلغ 60 مليون جنيه، ويتضمن تنفيذ رافع مياه بسعة 3500 متر مكعب، وخطوط مياه ناقلة بأقطار 160 و200 و250 و300 مم، بإجمالي أطوال تصل إلى 13 كيلومترًا، بما يسهم في دعم منظومة مياه الشرب وتحسين خدمات الإمداد بالمناطق المستهدفة.

وتابعت الوزيرة الموقف التنفيذي للأعمال، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الخطوط الناقلة، فيما يجري العمل بمحطة الرفع، ومن المقرر أن يخدم المشروع عددًا من القرى بمركز بئر العبد، تشمل: 30 يونيو، وأم عقبة، وقاطية، وأقطية، والجناين، والمريح، بما يسهم في تحسين مستوى خدمات مياه الشرب المقدمة لأهالي تلك القرى.

وفي ختام الجولة، شددت وزيرة الإسكان على ضرورة دفع الأعمال لسرعة دخول المشروع الخدمة وتحقيق الاستفادة للأهالي بالقرى والمناطق المستهدفة، وتذليل أي عقبات، إن وجدت، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وزيرة الإسكان مشروعات مياه الشرب الصرف الصحي محافظة شمال سيناء

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