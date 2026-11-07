مصر تمدد استضافتها لـ «سوبر جلوب» وتطلق بطولة عالمية جديدة

وقع الاتحاد الدولي لكرة اليد (IHF) اتفاقية جديدة رسمية مع الاتحاد المصري لكرة اليد والشركة المتحدة للرياضة، تمنح مصر حق استضافة بطولة العالم للأندية لكرة اليد للرجال (Super Globe) لثلاث سنوات إضافية متتالية أُخرى في أعوام 2027، 2028، و2029.

تأتي هذه الخطوة استمراراً للنجاح الكبير والتنظيم المتميز الذي قدمته مصر في النسخ السابقة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تضمنت الاتفاقية تنشئة بطولة دولية جديدة لأندية كرة اليد تحت اسم "Grand Eight" تقام في مصر ابتداءً من نوفمبر 2027، بمشاركة أفضل 8 أندية في العالم.