برلمانية تشيد بنجاح الخارجية في إعادة بحارة مركب الصيد من السعودية.. وتدعو لتكثيف التوعية بقواعد الملاحة

أشادت النائبة سچى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، بنجاح جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في الإفراج عن مركب الصيد المصري «محمد أبو العزائم»، الذي كان محتجزا في منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، وعلى متنه 9 بحارة مصريين، مؤكدة أن عودة المركب وطاقمه إلى أرض الوطن تعكس أهمية التحرك الدبلوماسي والقنصلي في حماية المواطنين المصريين بالخارج والتعامل مع الأزمات التي قد يتعرضون لها.

وأكدت النائبة، في تصريحات لها اليوم، أن هذا التحرك يعكس حرص الدولة المصرية على متابعة أوضاع أبنائها في الخارج، وعدم ادخار أي جهد من أجل الحفاظ على سلامتهم وصون حقوقهم، مشيرة إلى أن التعامل مع الواقعة من خلال التنسيق والتعاون المستمر مع السلطات السعودية الشقيقة؛ يعكس قوة العلاقات بين البلدين، والقدرة على معالجة مثل هذه المواقف بما يحقق مصالح الجانبين، ويحافظ على سلامة المواطنين.

وأوضحت النائبة سچى عمرو هندي أن أهمية التحرك لم تقتصر على إنهاء إجراءات الإفراج عن المركب، وإنما امتدت إلى توفير الوقود والمواد الغذائية والمستلزمات اللازمة لرحلته، بما يضمن عودة البحارة الـ 9 إلى مصر بصورة آمنة، وهو ما يعكس اهتماما بالتفاصيل الإنسانية والعملية للأزمة، وليس فقط إنهاء جانبها القانوني والإجرائي.

حماية المصريين بالخارج

وشددت على أن حماية المصريين بالخارج تتطلب استمرار تطوير منظومة التواصل القنصلي، وسرعة الاستجابة للبلاغات، وتعزيز التنسيق مع السلطات المعنية في الدول التي يعمل بها المصريون، لا سيما في القطاعات التي تنطوي طبيعة العمل فيها على مخاطر وتحديات، مثل الصيد والملاحة البحرية.

وفي الوقت نفسه، لفتت إلى أهمية الالتزام بالقواعد المنظمة للملاحة والصيد البحري، واحترام الحدود والمياه الإقليمية للدول، والحصول على التصاريح اللازمة قبل ممارسة أنشطة الصيد خارج المياه المصرية، مؤكدة أن الالتزام بالقوانين يمثل خط الدفاع الأول لحماية البحارة من التعرض للاحتجاز أو المساءلة القانونية، ويجنب أسرهم تداعيات إنسانية ومعيشية صعبة.

ودعت إلى تكثيف التوعية بين أصحاب مراكب الصيد والعاملين عليها، وتعريفهم بالضوابط القانونية وإجراءات السلامة البحرية، مع تعزيز قنوات الإرشاد والتواصل مع الجهات المختصة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العاملين في هذا القطاع وضمان التزامهم بالقوانين المنظمة للنشاط البحري.

واعتبرت النائبة سچى عمرو هندي أن عودة البحارة المصريين التسعة إلى أرض الوطن تحمل رسالة مهمة مفادها أن رعاية المصريين بالخارج مسؤولية مستمرة، وأن قوة التحرك الدبلوماسي تكتمل بوعي المواطنين والتزامهم بالقوانين، بما يحمي أرواحهم ومصالحهم ويجنبهم الوقوع في أزمات مماثلة.