وزارة الشباب تعلن أسماء الفائزين بمناصب هيئات مكاتب اللجان النوعية لبرلمان طلائع مصر

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نفذت وزارة الشباب والرياضة جلسات تدريبية ومحاضرة متخصصة لأعضاء برلمان طلائع مصر، ضمن فعاليات دور الانعقاد الثاني بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، تناولت آليات العمل البرلماني وإدارة الجلسات، وأساليب صياغة التوصيات والتقارير، وقدمها الدكتور علوم حميدة، مقرر عام جلسات مجلس النواب.

واستهدفت الجلسات تعريف الأعضاء بالأسس المنظمة للعمل البرلماني، وتنمية مهارات إدارة المناقشات والجلسات، والتدريب على إعداد وصياغة التوصيات والتقارير بصورة منظمة، بما يعزز قدرتهم على التعبير عن آرائهم وطرح رؤاهم ومقترحاتهم.

جاء ذلك بحضور إيمان عبد الجابر، رئيس الإدارة المركزية للتعلم المستمر ومشاركة النشء والشباب، والدكتور وليد رفاعي مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، والنائب حسين هريدي ، والدكتور علوم حميدة مقرر عام جلسات مجلس النواب، وراندا البيطار مدير عام التثقيف السياسي وبرلمان النشء والشباب، والدكتور رأفت صبحي رئيس قطاع المضابط بمجلس النواب، ومجموعة من الخبراء البرلمانيين.

وسبق انطلاق الجلسات التدريبية إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية ببرلمان طلائع مصر، والتي أسفرت عن إعلان الفائزين بمناصب رؤساء اللجان والوكيل الأول والوكيل الثاني وأمين السر، بمشاركة أعضاء البرلمان، وتحت إشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية.

وأسفرت الانتخابات عن فوز الأعضاء بالمناصب في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فاز عبد الرحمن إبراهيم علي محمد برئاسة اللجنة، وأحمد محمد عبد العليم شفيق بمنصب الوكيل الأول، ومحمود إبراهيم قط عواد محمد بمنصب الوكيل الثاني، وآية شريف جاد أحمد بمنصب أمين السر.

وفي لجنة الدفاع والأمن القومي فاز زياد طارق مسعد زيدان برئاسة اللجنة، وأحمد إبراهيم أحمد إبراهيم بمنصب الوكيل الأول، ومحمد توفيق سالم فرج الله بمنصب الوكيل الثاني، وسهيلة محمود سيد محمود بمنصب أمين السر.

وفي لجنة الشؤون الصحية فازت تقى مجدي عبد العال أحمد برئاسة اللجنة، وبسنت عبد الحليم عبد ربه عبد المقصود سرحان بمنصب الوكيل الأول، وزياد إسلام محمد محمد عامر بمنصب الوكيل الثاني، ومرنة مسعد عبد ربه سرحان بمنصب أمين السر.

وفي لجنة الإدارة المحلية: فاز مصطفى أيمن نجيب عبد الحميد برئاسة اللجنة، وعبد الله محمود حسن مرسي بمنصب الوكيل الأول، والحسين محمد سمير حسان بمنصب الوكيل الثاني، ومحمد مصطفى مسعد فودة بمنصب أمين السر.

وفي لجنة الإعلام والثقافة والآثار: فاز الحسين محمد ثابت شوري برئاسة اللجنة، وجنى صبري عبد عبده بمنصب الوكيل الأول، وهالة سامي فرج علي بمنصب الوكيل الثاني، وجنى أسامة علي إسماعيل بمنصب أمين السر.

وفي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة: فاز نورسين إبراهيم لطفي إبراهيم برئاسة اللجنة، وهبة أحمد محمد أحمد متولي بمنصب الوكيل الأول، وزينة أحمد زكريا محمد بمنصب الوكيل الثاني، وجنى أشرف محمد عبد الله علي دسوقي بمنصب أمين السر.

وفي لجنة الخطة والموازنة: فازت لجين أحمد محمد عبد الهادي برئاسة اللجنة، ومحمد أسامة زكي علي بمنصب الوكيل الأول، وعبد الرحمن رشدي حسن خليل بمنصب الوكيل الثاني، وملك محمد طه عويس بمنصب أمين السر.

وفي لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية: فاز مصطفى ناصر زكي عطية برئاسة اللجنة، وكريم سمير يحيى محمد بمنصب الوكيل الأول، وشهد أحمد عبد الحافظ علي بمنصب الوكيل الثاني، وتسنيم محمود محمد عبد الباري بمنصب أمين السر.

وفي لجنة السياحة والطيران المدني: فازت سارة سعيد جليوس عبد السيد برئاسة اللجنة، ومحمد يس محمد طلحة بمنصب الوكيل الأول، ومالك محمد يوسف عبد اللطيف بمنصب الوكيل الثاني، وجنى إسلام محمد محمد عامر بمنصب أمين السر.

وفي لجنة الشباب والرياضة: فاز إبراهيم أحمد إبراهيم طه برئاسة اللجنة، وميرهان خالد مسعود حسن بمنصب الوكيل الأول، وسها حسن المحمدي برهام بمنصب الوكيل الثاني، وإبراهيم روبين محمد محمود بمنصب أمين السر.

وفي لجنة الشؤون الأفريقية: فازت فرح هاني المنسي محمد برئاسة اللجنة، وأسماء خميس مرجان الحلواني بمنصب الوكيل الأول، ومريم نصر الدين سلامة مهدي محمد بمنصب الوكيل الثاني، وجنى محمد حسن الشاذلي بمنصب أمين السر.

وفي لجنة الشؤون الاقتصادية: فاز مروان محمد عبد الواحد مصري برئاسة اللجنة، ونورهان وليد شعبان بشاري فرج بمنصب الوكيل الأول، وكريم محمد محمد مرعي بمنصب الوكيل الثاني، والسيد نبيل السيد محمد التلبنتي بمنصب أمين السر.

وفي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: فاز محمد رضا عبد الفتاح حميدة برئاسة اللجنة، ومحمد أشرف سليمان عبد الحميد بمنصب الوكيل الأول، وبسملة محمد أحمد سيد بمنصب الوكيل الثاني، وماسة صبري محمد علي بمنصب أمين السر.

وفي لجنة الشؤون الدينية والأوقاف: فازت رقية أحمد حمدي أحمد برئاسة اللجنة، وأسماء محمد زكي البقلي بمنصب الوكيل الأول، وغيداء حامد زكي البقلي بمنصب الوكيل الثاني، ومحمد أشرف محمد سليم بمنصب أمين السر.

وفي لجنة الشؤون العربية: فاز زياد عصام محمد أحمد حسن برئاسة اللجنة، وأشرف محمود عبد الله عبد الحميد بمنصب الوكيل الأول، وحنين وهبة إبراهيم وهبة الدمياطي بمنصب الوكيل الثاني، ومريم محمد فتحي القشلان بمنصب أمين السر.

وفي لجنة الصناعة: فازت حنان محمد أحمد أحمد أحمد القوي برئاسة اللجنة، وعبد الرحمن عاطف محمد بمنصب الوكيل الأول، ومي محمد إبراهيم محمد نجم بمنصب الوكيل الثاني، وهنا خطاب إبراهيم محمد بمنصب أمين السر.

وفي لجنة الطاقة والبيئة: فازت أسماء أشرف عبد الفتاح خليل برئاسة اللجنة، وشاذلي حمادة أحمد عبد الحميد الشاذلي بمنصب الوكيل الأول، وسماح عبد العظيم فتحي عبد العظيم بمنصب الوكيل الثاني، ومنة أسامة عيد محمد بمنصب أمين السر.

وفي لجنة النقل والمواصلات: فاز حمزة عماد جمال ذكي برئاسة اللجنة، ومحمود رأفت جمعة أحمد عبد النبي بمنصب الوكيل الأول، وريماس حسني محمود أحمد بمنصب الوكيل الثاني، وملك مؤمن شعبان محمد بمنصب أمين السر.

وفي لجنة حقوق الإنسان: فاز محمد ممدوح إبراهيم السيد برئاسة اللجنة، وروان عبد الهادي إبراهيم أحمد بمنصب الوكيل الأول، وشيتوي محمد سالم شيتوي بمنصب الوكيل الثاني، ورقية أسامة يومي محمود بمنصب أمين السر.

وفي لجنة الاقتراحات والشكاوى: فازت حبيبة محمد رشدي عزوز برئاسة اللجنة، ومروة عبد الناصر محمود عبد الحميد بمنصب الوكيل الأول، وزياد يوسف عبد الله عمر بمنصب الوكيل الثاني، ومحمد محمود محمد عويس عبد الواحد بمنصب أمين السر.

وفي لجنة العلاقات الخارجية: فاز عبد الرحمن محمد لطفي خليفة حسن برئاسة اللجنة، وريـتاج إيهاب أحمد محمد ترابيس بمنصب الوكيل الأول، وأهلة أحمد رجب بشير بمنصب الوكيل الثاني، وروينا عزت حامد السعيد بمنصب أمين السر.

وفي لجنة القوى العاملة: فازت منة نجيب محمد حافظ محمد حسين برئاسة اللجنة، ومي عبد الناصر عبد النظير عبد الله بمنصب الوكيل الأول، وخالد رمضان سيد عبد المولى بمنصب الوكيل الثاني، ومحمد وليد محمد أحمد بمنصب أمين السر.

وفي لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: فاز محمد محمد عبد الرحمن عسكر برئاسة اللجنة، ومريم مصطفى عاشور شاكر بمنصب الوكيل الأول، ومعتز حسين سعد الدين حسين بمنصب الوكيل الثاني، وسندس أحمد عبد الفتاح أحمد بمنصب أمين السر.

وفي لجنة التعليم والبحث العلمي: فاز عبد الرحمن محمد أحمد قطب برئاسة اللجنة، وجنى أحمد محمد نجم بمنصب الوكيل الأول، وعبد الرحمن خالد عابد عبد الكافي بمنصب الوكيل الثاني، ويارا حسام حامد عبد العظيم بمنصب أمين السر.

وفي لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير: فاز يوسف وليد عواض عبد الجواد برئاسة اللجنة، ونور محمد فاروق علي بمنصب الوكيل الأول، وإيمان أيمن محمد محمد الهادي بمنصب الوكيل الثاني، وأحمد طلعت أحمد مزين بمنصب أمين السر.



