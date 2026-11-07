ياسمين عبد العزيز تحرج أحمد السبكي برسالة ساخرة: أشكرك ولا أشكر إيرادات فيلمي؟

وجهت الفنانة ياسمين عبد العزيز رسالة إلى المنتج أحمد السبكي، وذلك عقب إشادته بفيلمها “خلي بالك من نفسك"، معربة عن اعتزازها بشهادته، في تعليق حمل طابعًا ساخرًا.

وكتبت ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي: «شكرًا على كلامك.. مع إنك ماكنتش متحمس قبل نزول الفيلم، عمومًا شهادة أعتز بيها.. ولو إني مش عارفة أشكرك ولا أشكر إيرادات فيلمي؟».

أبطال فيلم «خلي بالك من نفسك»

ويشارك في بطولة الفيلم لبلبة ومحمد رضوان وميشيل ميلاد، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، وهو من إنتاج سينرجي فيلم للمنتج تامر مرسي، وتأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني.

ويطرح فيلم «خلي بالك من نفسك»، بطولة أحمد السقا وياسمين عبدالعزيز، للانطلاق في أول عرض رقمي له يوم 5 نوفمبر المقبل، وذلك بعد طرحه بدور العرض السينمائية المصرية في يوليو الماضي، وتحقيقه إيرادات تجاوزت 80 مليون جنيه.

ويُعرض الفيلم عبر منصة «يانجو بلاي»، ويجمع بين الأكشن والكوميديا والتشويق، من خلال شخصية «علاء البردويلي»، التي يجسدها أحمد السقا، وهو مذيع يقدم نصائح عاطفية عبر برنامجه، رغم أنه يعاني من الخوف من الارتباط، ويميل إلى إنهاء علاقاته لأسباب يراها بسيطة.