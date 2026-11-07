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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أشرف زكي يرد على منتقديه: الشجرة المثمرة تُرمى بالحجارة

أشرف زكي
أشرف زكي
أحمد البهى

تحدث الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن موقفه من الانتقادات التي يتعرض لها، مؤكدًا أنه يتقبل النقد ويحرص على الاستفادة منه، خاصة إذا كان نقدًا بناءً، مشيرًا إلى أن الانتقاد أمر طبيعي يواجهه كل شخص في موقع المسؤولية.

وقال أشرف زكي، خلال مداخلة ببرنامج «الحكاية من البداية»، الذي تقدمه الإعلامية أميرة مجدي عبر قناة المحور: «الشجرة المثمرة ترمى بالحجارة، الحمد لله بواجه كل حاجة، ولو في انتقاد بناء بستفيد منه، وكلنا بننتقد».

أشرف زكي يعلق على المشكلة الأخيرة 

وأضاف أن المشكلة الأخيرة بالنسبة له تتعلق بثقة الناس والجهد الذي بذله على مدار سنوات، مؤكدًا حرصه على التواصل مع زملائه والاستماع إليهم، قائلًا: «عمري ما قلت لحد لأ ولا قفلت تليفوني».

وعلى جانب آخر، كشف أشرف زكي تفاصيل حفل ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح، موضحًا أن المهرجان شهد تقديم 60 عرضًا مسرحيًا بمشاركة 150 فنانًا وفنانة، ومن المقرر أن يشهد الحفل توزيع الجوائز وتكريم الفائزين.

وأشار إلى أن التكريمات تشمل 10 جوائز لأفضل ممثلة، و10 جوائز لأفضل ممثل دور ثانٍ، إلى جانب 10 جوائز لأفضل مخرج، معربًا عن سعادته بالمواهب الفنية المشاركة، ومعلقًا: «شوفتِ مصر ولّادة قد إيه؟ تحيا مصر».

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