مرسيدس AMG تصنع صوت V8 وهميًا لسيارتها الكهربائية بأكثر من 1600 تسجيل

تخوض شركة «مرسيدس AMG»، القسم الرياضي التابع للصانع الألماني، تحدياً هندسياً وفنياً لتزويد طرازاتها الكهربائية عالية الأداء بهوية صوتية تحاكي محركات الثماني أسطوانات (V8) التقليدية، وذلك عبر تطوير منظومة صوتية معقدة تعتمد على تركيب وتجميع أكثر من 1,600 ملف صوتي مستقل.

وتأتي هذه الخطوة في ظل التحول نحو المنظومات الكهربائية وسعي الشركات للجمع بين الأداء الخاطف والتفاعل الصوتي الذهني الذي يعزز من متعة القيادة الرياضية.

التغلب على الصمت الكهربائي ومحاكاة التسارع

تبنت العديد من الشركات المصنعة لسيارات الأداء الكهربائية تقنيات المحاكاة الصوتية والميكانيكية للتغلب على شعور انفصال السائق عن المركبة بسبب غياب صوت المحرك، على غرار ما قدمته «هيونداي» في طراز «أيونيك 5 N» عبر إدراج محاكاة لنقل السرعات اليدوية.

واستغلت «مرسيدس AMG» هذا النهج في الجيل الكهربائي الجديد من طراز «GT 4-Door»، حيث لم تكتفِ الشركة بتسجيل مقطع صوتی مباشر لمحرك بنزين وإعادتها، بل قامت بهندسة كل نبرة وتردد صوتي ليتناسب بشكل حركي مع مستوى ضغط السائق على دواسة الوقود، سرعة دوران المحركات الكهربائية، ومعدلات التسارع والتباطؤ.

خوارزميات رقمية ومكابح صوتية تفاعلية

تعتمد المنظومة على خوارزميات رقمية متطورة تقوم بدمج ملفات الصوت البالغ عددها 1,600 ملف لحظيًّا وبسلاسة تامة، مِمَّا يمنع تكرار النغمة أو شعور الركاب بطابعها الاصطناعي.

وتتكامل هذه الهندسة الصوتية مع مكبرات صوت خارجية وداخلية مثبتة بدقة داخل هيكل السيارة، مما يضمن إيصال الترددات والاهتزازات المنخفضة إلى المقصورة، لتوفير تجربة استماع رياضية تحاكي زمجرة محركات البنزين الشهيرة للعلامة دون الإخلال بمعايير الهدوء الفاخر عند القيادة العادية.