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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: 3 مدافعين محليين ولاعب جزائري على طاولة الأهلي

أمير هشام
أمير هشام
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أمير هشام عن آخر تطورات تحركات النادي الأهلي لتدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل رغبة الإدارة في التعاقد مع مدافع جديد لدعم صفوف الفريق.

وقال أمير هشام، خلال تصريحات تلفزيونية، إن أحمد كالوشا، مدافع فريق إنبي، يواجه تحفظات داخل النادي الأهلي، بسبب عدم وجود قناعة كاملة بمستواه وإمكانياته حتى الآن.

وأضاف أن مصطفى إبراهيم، لاعب الاتحاد السكندري، يأتي ضمن الأسماء المطروحة بقوة على طاولة الأهلي، في ظل مشاركته بصورة مستمرة مع فريقه، ووجود إعجاب كبير بقدراته الفنية.

وأشار إلى دخول محمد حسين، مدافع فريق زد، دائرة الترشيحات لتدعيم الخط الخلفي للفريق الأحمر خلال الميركاتو الشتوي.

وعلى صعيد المحترفين الأجانب، أوضح أمير هشام أن الجزائري أشرف عبادة لا يزال ضمن الخيارات المطروحة لتدعيم دفاع الأهلي، مؤكدًا أن النادي تأكد من رغبة اللاعب في ارتداء القميص الأحمر خلال يناير المقبل، وميله لفكرة الانتقال إلى القلعة الحمراء.

ولفت إلى وجود اهتمام من نادي الشمال القطري بالتعاقد مع أشرف عبادة، في الوقت الذي لا توجد فيه أسماء أجنبية أخرى بارزة مطروحة حاليًا على طاولة تعاقدات الأهلي.

واختتمت التطورات بتعدد الخيارات المحلية والأجنبية أمام الأهلي، في انتظار حسم هوية المدافع الذي سيدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أمير هشام الانتقالات الشتوية الأهلي

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