حروق وضرب.. العقوبة المقررة قانونا بواقعة وفاة طفل على يد والديه بالغربية

واقعة مأساوية شهدتها محافظة الغربية ، عندما لقي طفل مصرعه متأثرًا بتعرضه للتعذيب على يد والديه، في واقعة أثارت حالة من الحزن والغضب، لما يتعرض له الأطفال من انتهاكات داخل محيطهم الأسري.

النيابة العامة وجهت بحبس الأب والأم لتسببهما في واقعة إنهاء حياة طفلهما عدي الذي لما يتجاوز عمره سوي قرابة 5 سنوات، 4 أيام علي ذمة التحقيقات وسماع أقوال شهود العيان وعرض جثمانه علي الطب الشرعي لبيان سبب وفاته.

عقوبة الضرب المفضي إلى الموت

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

