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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شرطة باريس تحذر من أعمال عنف محتملة.. توقعات بمشاركة 150 ألف متظاهر في احتجاجات السبت

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية

تترقب العاصمة الفرنسية باريس مظاهرات حاشدة، اليوم السبت، في ظل توقعات أمنية بمشاركة ما بين 100 ألف و150 ألف متظاهر، وسط تحذيرات من احتمال اندلاع أعمال عنف خلال الاحتجاجات، وفق ما نقلته فرانس نيوز عن الشرطة الفرنسية.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تستعد فيه الأجهزة الأمنية الفرنسية للتعامل مع حشود كبيرة من المتظاهرين، مع رفع مستوى الحذر تحسبًا لوقوع مواجهات أو أعمال شغب قد تصاحب التحركات الاحتجاجية.

وتشير تقديرات أمنية فرنسية، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها قناة BFMTV، إلى احتمال مشاركة ما بين 100 ألف و150 ألف شخص في التحركات الاحتجاجية بالعاصمة، مع وجود مخاوف من مشاركة ما بين 300 و600 ناشط من اليسار المتطرف، إلى جانب مئات الشباب من الضواحي، ممن تصفهم السلطات بأنهم قد يشكلون خطرًا على الأمن العام. 

استنفار أمني واسع في فرنسا

وفي إطار الاستعدادات، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية نشر نحو 70 ألف شرطي ودركي في مختلف أنحاء البلاد، لتأمين المظاهرات ومنع أعمال التخريب والنهب، مع الاستعانة بوحدات متخصصة وطائرات مسيرة ومركبات مدرعة.

كما حذرت السلطات من دعوات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم تجمعات مسائية تتضمن تحريضًا على العنف، مؤكدة أن التجمعات غير المصرح بها ستواجه بإجراءات حاسمة، وأن حماية الممتلكات العامة والخاصة تمثل أولوية للأجهزة الأمنية.

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل موجة من الغضب الشعبي المرتبط بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع مستوى الخدمات العامة وأوضاع التعليم، وسط مخاوف حكومية من تجدد مشاهد الاشتباكات وأعمال النهب التي شهدتها مدن فرنسية خلال الأسابيع الماضية.

وتسعى الحكومة الفرنسية إلى احتواء التصعيد والحفاظ على الأمن والاستقرار، مع التأكيد على حق المواطنين في التظاهر السلمي، ورفض أي محاولات لتحويل الاحتجاجات إلى أعمال عنف أو تخريب.

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