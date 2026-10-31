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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد حار نهاراً مائل للبرودة ليلاً

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد، الأحد، حار نهاراً على أغلب الأنحاء، مائلاً للبرودة إلى بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وبشأن الظواهر الجوية، توقع الخبراء تكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وصحراء مطروح والصحراء الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتوقع الخبراء أن تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، في حين تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 الى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 30 22

العاصمة الجديدة 30 20

6 أكتوبر 31 20

بنهــــا 29 21

دمنهور 30 21

وادي النطرون 30 20

كفر الشيخ 29 21

بلطيم 28 21

المنصورة 29 21

الزقازيق 30 22

شبين الكوم 30 21

طنطا 30 20

دمياط 27 22

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 30 19

السويس 30 20

العريش 28 18

رفح 27 18

رأس سدر 30 20

نخل 27 12

كاترين 25 09

الطور 30 20

طابا 27 18

شرم الشيخ 31 24

الغردقة 30 22

الإسكندرية 30 21

العلمين الجديدة 29 20

مطروح 29 20

السلوم 28 18

سيوة 33 17

رأس غارب 29 20

سفاجا 30 21

مرسى علم 30 22

شلاتين 31 23

حلايب 29 24

أبو رماد 30 21

مرسى حميرة 30 23

أبرق 31 22

جبل علبة 30 22

رأس حدربة 29 23

الفيوم 30 17

بني سويف 30 18

المنيا 30 17

أسيوط 31 17

سوهاج 31 18

قنا 32 19

الأقصر 32 19

أسوان 33 21

الوادى الجديد 31 18

أبوسمبل 33 20

درجات الحرارة: العواصم العالمية

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 38 26

المدينة 36 23

الرياض 37 22

المنامة 34 28

أبوظبى 36 26

الدوحة 34 28

الكويت 35 27

دمشق 22 12

بيروت 24 20

عمان 23 14

القدس 22 14

غزة 25 18

بغداد 28 19

مسقط 32 27

صنعاء 25 08

الخرطوم 39 26

طرابلس 23 17

تونس 22 14

الجزائر 21 13

الرباط 24 14

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 17 06

إسطنبول 18 12

إسلام آباد 28 14

نيودلهى 28 19

جاكرتا 34 25

بكين 19 06

كوالالمبور 34 24

طوكيو 25 14

أثينا 19 13

روما 21 07

باريس 11 06

مدريد 21 08

برلين 12 05

لندن 14 08

مونتريال 13 09

موسكو 10 01

نيويورك 17 09

واشنطن 20 08

نواكشوط 33 24

أديس أبابا 24 09

هيئة الأرصاد طقس لظواهر الجوية

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