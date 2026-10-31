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خاص| انقسام داخل الأهلي حول مصير عموتة.. نوفمبر يحسم القرار ومباراة بيراميدز كلمة السر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خاص| انقسام داخل الأهلي حول مصير عموتة.. نوفمبر يحسم القرار ومباراة بيراميدز كلمة السر

عموتة
عموتة
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن وجود حالة من الانقسام داخل مجلس إدارة القلعة الحمراء بشأن مصير المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في ظل تراجع الأداء والنتائج خلال الفترة الأخيرة.

انقسام داخل الأهلي حول مصير عموتة

وأوضح المصدر أن هناك اتجاهًا داخل المجلس يطالب بإنهاء تجربة عموتة خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في نوفمبر، ومنح الفرصة لمدير فني أجنبي جديد لتولي قيادة الفريق، على أمل تصحيح المسار قبل استئناف المنافسات.

وأضاف أن هناك اتجاهًا آخر يرى ضرورة الانتظار حتى مواجهة بيراميدز المرتقبة في الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم 23 نوفمبر المقبل، باعتبارها اختبارًا حاسمًا لمستقبل المدير الفني المغربي.

وأشار المصدر إلى أن خسارة الأهلي أمام بيراميدز قد تعجل بقرار إقالة عموتة، والتوجه نحو التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، بينما يتمسك أصحاب هذا الاتجاه بمنح الجهاز الفني فرصة أخيرة لإثبات قدرته على تحسين النتائج واستعادة المستوى المنتظر.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الأيام المقبلة ستشهد حسمًا لموقف الإدارة، في ظل تصاعد الضغوط الجماهيرية ورغبة مسؤولي الأهلي في إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح.

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