مظاهرات مناهضة للكيان في تايلاند.. مطالب بطرد الإسرائيليين واقتلاع حركة حباد

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه من المقرر تنظيم مظاهرة مناهضة لإسرائيل في منطقة سافان هين بجزيرة بوكيت التايلاندية، اليوم.

مظاهرات مناهضة لإسرائيل في تايلاند



وينظم الاحتجاج تجمع PLPG، المعروف باسم مجموعة الدفاع عن أراضي بوكيت، والذي دعا أحد قادته عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى إبعاد الإسرائيليين المقيمين في تايلاند أو المرتبطين بحركة حباد عن البلاد.



ووصف القائد حركة حباد بأنها مركز لجمع الأموال لصالح الشبكة الإسرائيلية، داعيًا إلى اقتلاعها من تايلاند.



وشهدت الأشهر الأخيرة تنظيم احتجاجات في بانكوك وبوكيت، على خلفية تدهور العلاقات بين إسرائيل وتايلاند، والذي يرجع، من بين أسباب أخرى، إلى انتقادات السكان المحليين لسلوك السياح الإسرائيليين وأصحاب الأعمال الإسرائيليين في البلاد، بدعوى انتهاكهم القوانين المحلية.