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عبد الصمد ماهر يكشف تفاصيل الإنجاز التاريخي للدواء المصري في أفريقيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبد الصمد ماهر يكشف تفاصيل الإنجاز التاريخي للدواء المصري في أفريقيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

كشف الكاتب الصحفي عبد الصمد ماهر، المتخصص في أخبار وزارة الصحة والسكان، تفاصيل فوز هيئة الدواء المصرية بـ7 مقاعد في اللجان الفنية التابعة لوكالة الأدوية الأفريقية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الثقة الأفريقية والدولية في الخبرات المصرية ومنظومة صناعة الدواء.

وأوضح عبد الصمد ماهر، خلال مداخلة هاتفية مع سارة مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن المقاعد المصرية تشمل لجان الأجهزة الطبية والتشخيصية، وتوكيد الجودة، ومراقبة الأسواق، واختبارات مراقبة الجودة، وتقييم المستحضرات الدوائية والبيولوجية، واليقظة الدوائية، والتفتيش، والتجارب الإكلينيكية والممارسات السريرية.

180 مصنعًا للأدوية في مصر

وأشار ماهر إلى أن مصر تمتلك نحو 180 مصنعًا للأدوية، وتصدر منتجاتها إلى 180 دولة حول العالم، لافتًا إلى أن حصول هيئة الدواء المصرية على المستوى الثالث من منظمة الصحة العالمية في تقييم الأنظمة الرقابية للأدوية واللقاحات يمثل خطوة مهمة لدعم نفاذ الدواء المصري إلى الأسواق العالمية.

التوسع في تصنيع المواد الخام والأدوية البيولوجية

وأضاف أن زيادة حجم الإنتاج والتصدير تفتح المجال أمام التوسع في تصنيع المواد الخام الفعالة والأدوية البيولوجية وأدوية الأمراض المزمنة، بما يدعم الصناعة المحلية.

دعوة لكتابة الأدوية بالاسم العلمي

ولفت عبد الصمد ماهر إلى أن جودة الدواء المصري تضاهي المستورد، مشددًا على أهمية التوعية بكتابة الأدوية بالاسم العلمي للمادة الفعالة بدلًا من الاسم التجاري، بمشاركة الطبيب والصيدلي والمواطن، بما يسهم في الحد من أزمة نقص بعض الأصناف الدوائية.

هيئة الدواء وزارة الصحة والسكان جودة الدواء المصري

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