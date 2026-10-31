انتخاب مصر لرئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية للمرة الثالثة

انتخب مجلس إدارة منظمة العمل العربية، بالإجماع، وزير العمل حسن رداد، رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة، ممثلًا عن جمهورية مصر العربية، للمرة الثالثة على التوالي، في دورة تمتد حتى نهاية أكتوبر 2027، وذلك خلال اجتماعه في دورته رقم 105، المنعقد اليوم السبت بالقاهرة.

وجاء انتخاب رداد بدعوة من المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، وبحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة العرب، من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، أعضاء مجلس الإدارة، وممثلي جامعة الدول العربية.

كما انتخب المجلس الشيخ راشد بن عامر المصلحي من سلطنة عُمان، ممثلًا عن فريق أصحاب الأعمال، والدكتور سر الختم الأمين عبد القادر من السودان، ممثلًا عن فريق العمال.

وأعرب وزير العمل حسن رداد عن شكره وتقديره لممثلي أطراف العمل الثلاثة العرب على ثقتهم وانتخاب مصر لرئاسة مجلس إدارة المنظمة، مؤكدًا اعتزازه بهذه الثقة، وتعهد بأن مصر ستواصل بذل كل الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك، وتوحيد الرؤى والمواقف لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه أسواق العمل العربية.

وأكد رداد أهمية دعم قضايا التشغيل والتدريب والتأهيل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل اللائق، مشددًا على ضرورة وحدة الصف العربي وتكامل الجهود بين أطراف العمل الثلاثة، وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، بما يدعم المصالح العربية ويعزز حضورها وتأثيرها في القضايا المتعلقة بالعمل والعمال.

ويناقش اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية عددًا من الملفات المهمة، من بينها انتخاب هيئة رئاسة مجلس الإدارة، وتقرير بشأن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة، إلى جانب المسائل التنظيمية والمالية والإدارية، واستعراض تقرير حول أنشطة المنظمة وإنجازاتها.