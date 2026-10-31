هوندا باسبورت باها الجديدة بقوة 1300 حصان ومحرك سيارات السباق

كشفت شركة «هوندا» عبر قطاع الرياضات الميكانيكية «HRC US» بالتعاون مع شركة «Mason Motorsports» عن إطلاق نموذج السباقات الاختباري الجديد «باسبورت باها سبك».

وتسعى الشركة اليابانية عبر هذه الخطوة إلى تسجيل اسمها كأول صانع يشارك بمركبة هجينة (Hybrid) ضمن الفئة الأولى العليا «Trophy Truck» في بطولة العالم للسباقات الصحراوية «SCORE World Desert Championship» لعام 2027.

منظومة حركة هجينة وتقنيات مستمدة من «الفورمولا 1»

تخلت «هوندا» عن المحركات الضخمة تنفس طبيعي المكونة من 8 أسطوانات بسعة 9.0 لترات والمستخدمة عادة في هذه الفئة؛ لتعتمد على منظومة حركة مستحدثة تتألف من محرك وسطى بست أسطوانات (V6) سعة 2.4 لتر مزود بشاحن توربيني مزدوج – مستمد من سيارة السباقات «Acura ARX-06» – إلى جانب نظام هجين عالي الفولتية بقدرة 800 فولت.

وتثمر هذه المنظومة عن توليد قوة إجمالية تتجاوز 1,300 حصان، مقترنة بنظام قيادة كلي معزز بنظام كبح إلكتروني (Brake-by-wire) وتقنيات إدارة الطاقة والتوجيه القائمة على البرمجيات المستمدة من خبرات الشركة في سباقات «الفورمولا 1» و«إيندي كار».

شاسي مخصص واختبارات سباق «باها 500»

وعلى الرغم من الشبه البصري الذي يربط الهيكل الخارجي المصنوع من ألياف الكربون بطراز «باسبورت» الرياضي التجاري، إلا أن المركبة تعتمد ميكانيكيًا على شاسي أنبوبي مخصص للسباقات تم تطويره بالكامل لمقاومة القفزات والتضاريس القاسية.

كما زودت السيارة بخزان وقود مصفح بحجم 145 غالوناً لضمان قطع المسافات الطويلة دون الحاجة للتوقف المتكرر.

ومن المقرر أن تعرض المركبة رسميًا أمام الجمهور في معرض «SEMA 2026»، تمهيداً لتسجيل ظهورها الميداني الأول في سباق «باها 500» الممتد بين 2 و 6 يونيو 2027 تحت قيادة بطل سباقات باها السائق برايس مينزيس.