مصطفى بكري: أقترح إعداد دستور جديد.. وأري ضرورة استمرار الرئيس السيسي

أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري أهمية إعداد دستور جديد بدلًا من الاكتفاء بإجراء تعديلات دستورية، مشددًا على أن الشعب هو صاحب المرجعية والسيادة، وأن الدستور يؤكد أن السيادة للشعب.

وقال بكري، خلال حديثه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر»، إن الشعب المصري سبق أن طالب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالاستمرار عقب حرب الاستنزاف، مشيرًا إلى أنه يرى ضرورة استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل التحديات التي تواجه الدولة.

مصطفى بكري: من حق أي مواطن الترشح للرئاسة حال إعداد دستور جديد

وأضاف بكري أنه في حالة إعداد دستور جديد، سيكون من حق الرئيس عبد الفتاح السيسي وأي مواطن مصري الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، مؤكدًا أن الشعب هو صاحب القرار والمرجعية في هذا الشأن.

واختتم حديثه بتأكيد موقفه الداعم لاستمرار الرئيس السيسي، قائلًا: «أنا بقول للرئيس السيسي لازم تكمل وتستمر».