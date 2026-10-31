عمرو أديب لـ مصطفى بكري: الرئيس السيسي أنقذني وآخرين من الاغتيال

أكد الإعلامي عمرو أديب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ عددًا من الشخصيات من خطر الاغتيال، مشيرًا إلى أن اسمه واسم آخرين كانا موجودين على قوائم الاغتيال، قائلًا لمصطفى بكري: «مش محتاج تثبتلي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وطني، إحنا نفسنا كانت أسماؤنا موجودة على قوائم الاغتيال، والرئيس السيسي هو اللي أنقذنا من كل ده».

عمرو أديب: المصريون اتكلموا بحرية عن الرئيس القادم

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر»، أن الأسبوع الماضي شهد حالة مختلفة من النقاش العام، حيث تحدث المصريون بشكل واسع عن الرئيس القادم، وطرح كل شخص الاسم الذي يراه مناسبًا.

وأوضح أن النقاشات امتدت إلى مختلف الموضوعات، بما فيها القضايا الحساسة، في أجواء وصفها بأنها اتسمت بحرية واسعة، متسائلًا: «هل البلد اتهزت؟ هل حصلت مشكلة؟».

عمرو أديب: سيبوا 120 مليون زهرة تتفتح

وشدد الإعلامي على أهمية إتاحة المجال أمام المواطنين للتعبير عن آرائهم ومناقشة القضايا المختلفة، قائلًا: «سيبوا 120 مليون زهرة تتفتح، وخلوا الناس تعبر عن رأيها زي ما هي عايزة، وإسرائيل مش أحسن مننا».