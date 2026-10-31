سعر الدولار في البنوك الآن

تشهد أسعار الدولار في البنوك حالة من الاستقرارا مع أول تعاملات له اليوم السبت 31-10-2026 على مستوى السوق الرسمية.

ثبات سعر الدولار اليوم

أظهرت تداولات الدولار ثباتا من دون تغيير بالتزامن مع حسم البنك المركزي سعر الفائدة أمس.

الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 55.99 جنيه للشراء و 56.09 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

وبلغ أقل سعر دولار 55.94 جنيه للشراء و 56.04 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

وصل ثاني اقل سعر دولار 55.95 جنيه للشراء و 56.05 جنيه للبيع في بنكي الإسكندرية وأبو ظبي الأول والبركة.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 55.97 جنيه للشراء و 56.07 جنيه للبيع في بنوك "كريدي أجريكول، الكويت الوطني، التعمير والإسكان، التجاري الدولي CIB، أبو ظبي التجاري".

الدولار في معظم البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 55.99 جنيه للشراء و 56.09 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني QNB، المصرف المتحد، سايب، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، مصر، بيت التمويل الكويتي، نكست، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي".

أعلى سعر دولار

سجل أعلى سعر دولار 56.09 جنيه للشراء و 56.19 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلى سعر دولار 56.07 جنيه للشراء و 56.17 جنيه للبيع في بنكي العقاري المصري العربي وقناة السويس.