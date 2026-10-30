سعر الدولار في البنوك الآن

سجل سعر الدولار في مصر استقرارًا مع تعاملات صباح اليوم الجمعة 30-10-2026 على مستوي البنوك.

الدولار ثابت

وثبت سعر الدولار بعد انتهاء العمل في البنوك مساء أمس الخميس واعلان البنك المركزي المصري سعر الفائدة على كافة المعاملات المصرفية.

تحركات الدولار

وزاد سعر الدولاربقيمة 22 قرشًا منذ مطلع الأسبوع الجاري بمختلف البنوك .

آخر تحديث لسعر الدولار

وبلغ سعر الدولار في آخر تحديث له اليوم 55.99 جنيها.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 55.99 جنيها للشراءو 56.09 جنيها للبيع.

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار 55.94 جنيها للشراء و 56.04 جنيها للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

وبلغ ثاني اقل سعر دولار 55.95 جنيها للشراء و 56.05 جنيها للبيع في بنكي أبوظبي الأول و البركة.

الدولار في معظم البنوك

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 55.97 جنيها للشراء و 56.07 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، التعمير والاسكان، الكويت الوطني، أبوظبي التجاري، التجاري الدولي CIB".

وصل سعر الدولار في أغلب البنوك 55.99 جنيها للشراء و 56.09 جنيها للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB،التنمية الصناعية، الإسكندرية، المصري الخليجي، مصر، نكست، المصرف العربي الدولي،HSBC، الأهلي المصري،سايب، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر

وصل أعلي سعر دولار 56.09 جنيها للشراء و 56.19 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 56.07 جنيها للشرا و 56.17 جنيها للبيع في بنكي العقاري المصري العربي و قناة السويس.