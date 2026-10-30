قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجراء القرعة العلنية لآبار الشباب بقرية أولاد عبدالله بالوادي الجديد
القاهرة مستقرة.. سحب تغطي بعض المحافظات مصحوبة بالأمطار| الطقس اليوم
ننشر الصور الأولى لحادث الغردقة رأس غارب.. مصرع شخصين وإصابة 25
إنجاز مشرف.. رئيسة القومي للطفولة والأمومة تهنئ ميار عثمان لفوزها بلقب «تحدي القراءة العربي»
مصرع شخصين وإصابة 25 بينهم فرنسي وإيطالي و3 روس في حادث بطريق الغردقة رأس غارب
حكم ترك صلاة الجمعة مع الالتزام بباقي الفروض.. أمين الفتوى يوضح
أخبار التوك شو| لو هاجمت مصر هنقطعلك إيدك.. مصطفى بكري يرد على تهديدات الحوثيين لمصر بعد دعم السعودية.. رئيس الوزراء: نواجه تحديات عالمية كبيرة.. وعلينا الحفاظ على استقرار الدولة
سعر عيار 21 في الصاغة الآن
اعتراض وتدمير مسيرة بمنطقة مكة المكرمة
أستاذ علوم سياسية: القمة الروسية الأفريقية خطوة لتعزيز الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي
بدءا من الليلة.. ننشر مواعيد تشغيل خطوط المترو والمونوريل والـLRT بالتوقيت الشتوي
الصلاة على النبي أم الاستغفار؟ مجدي عاشور يكشف أفضل الأعمال في ليلة الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

سجل سعر الدولار في مصر استقرارًا مع تعاملات صباح اليوم الجمعة 30-10-2026 على مستوي البنوك.

الدولار ثابت

وثبت سعر الدولار بعد انتهاء العمل في البنوك مساء أمس الخميس واعلان البنك المركزي المصري سعر الفائدة على كافة المعاملات المصرفية.

تحركات الدولار 

وزاد سعر الدولاربقيمة 22 قرشًا منذ مطلع الأسبوع الجاري بمختلف البنوك .

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار

وبلغ سعر الدولار في آخر تحديث له اليوم 55.99 جنيها.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 55.99 جنيها للشراءو 56.09 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار 55.94 جنيها للشراء و 56.04 جنيها للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

وبلغ ثاني اقل سعر دولار 55.95 جنيها للشراء و 56.05 جنيها للبيع في بنكي أبوظبي الأول و البركة.

سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار في معظم البنوك

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 55.97 جنيها للشراء و 56.07 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، التعمير والاسكان، الكويت الوطني، أبوظبي التجاري، التجاري الدولي CIB".

وصل سعر الدولار في أغلب البنوك 55.99 جنيها للشراء و 56.09 جنيها للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB،التنمية الصناعية، الإسكندرية، المصري الخليجي، مصر، نكست، المصرف العربي الدولي،HSBC، الأهلي المصري،سايب، الأهلي الكويتي".

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

أعلي سعر 

وصل أعلي سعر دولار 56.09 جنيها للشراء و 56.19 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 56.07 جنيها للشرا و 56.17 جنيها للبيع في بنكي العقاري المصري العربي و قناة السويس.

أقل سعر دولار اليوم سعر الدولار في البنوك اخبار مصر مال واعمال سعر الدولار مقابل الجنيه أعلي سعر دولار البنك المركزي سعر الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

تحويل الـ1000 جنيه بكام؟.. رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي اليوم

بنيامين نتنياهو

بعد فرز 100% من الأصوات.. نتنياهو يفوز بالانتخابات دون أغلبية.. كتلته تحصد 53 مقعداً

الجنيه الذهب

بعد اعلان الفائدة.. الجنيه الذهب يرتفع 600 جنيها في الصاغة الآن

استقالة مدير المدرسة

بصرف على الامتحانات 18 ألف جنيه من قوت عيالي.. مدير مدرسة يعلن استقالته بفيسبوك

الصلاة

حكم تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل.. دار الإفتاء تجيب

تفاصيل عائد شهادات البنك الأهلي المصري بعد إعلان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة

البنك الأهلي يرفع العائد على شهادات الادخار بعد قرار المركزي اليوم برفع أسعار الفائدة.. التفاصيل

تفاصيل شهادات استثمار بنك مصر بعد إعلان البنك المركزي المصري رفع الفائدة

بعضها ارتفع وبعضها ثابت.. ماذا حدث في شهادات ادخار بنك مصر بعد قرار المركزي اليوم برفع الفائدة؟

وائل جمعة

خاص | الأهلي يحسم موقفه من عموتة بسبب الأداء والانتقادات

ترشيحاتنا

وائل جمعة

أمير هشام: وائل جمعة لم يقصد الإساءة لمودرن سبورت وهدفه تحفيز لاعبي الأهلي

احمد فتوح

جمال حمزة: الزمالك ينافس باسمه وتاريخه وجماهيره.. وأتوقع تجديد أحمد فتوح

سعد سمير

سعد سمير: أزمة الأهلي فنية.. واستبعاد محمد هاني قرار قاسٍ

بالصور

شاهد | مي سليم تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد