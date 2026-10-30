إنجاز مشرف.. رئيسة القومي للطفولة والأمومة تهنئ ميار عثمان لفوزها بلقب «تحدي القراءة العربي»

تقدمت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بخالص التهنئة إلى الطفلة المصرية ميار محمد رجب عثمان، البالغة من العمر 11 عامًا، ومن أبناء محافظة كفر الشيخ، لفوزها بلقب بطلة «تحدي القراءة العربي» في دورته العاشرة لعام 2026، التي أُقيمت في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إنجاز ثقافي وتعليمي مشرف يضاف إلى سجل إنجازات أطفال مصر، ويعكس ما يمتلكونه من قدرات ومواهب متميزة.



وأعربت الدكتورة سحر السنباطي عن فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن فوز ميار بهذا اللقب يمثل نموذجًا ملهمًا للأطفال، ودليلًا على أهمية الاستثمار في تنمية قدراتهم الفكرية والثقافية، وتشجيعهم على القراءة والاطلاع واكتساب المعرفة، بما يسهم في بناء شخصياتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وإعداد جيل واعٍ ومبدع وقادر على المشاركة الفاعلة في بناء المستقبل.

كما أعربت رئيسة المجلس عن تقديرها لدولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لإطلاق ورعاية هذه المبادرة الثقافية المتميزة، التي تسهم في ترسيخ حب القراءة لدى النشء والشباب، وتعزيز مكانة اللغة العربية، ونشر ثقافة المعرفة والتعلم، وإتاحة الفرصة أمام ملايين الطلاب لاكتشاف قدراتهم وتنمية مواهبهم، بما يعزز الوعي الثقافي لدى الأجيال الجديدة.

وأشارت الدكتورة سحر السنباطي إلى أن «تحدي القراءة العربي» يمثل تجربة رائدة في تشجيع الأطفال والشباب على القراءة باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الوعي وتنمية التفكير النقدي والإبداعي، مؤكدة أهمية تكامل الجهود العربية لتوفير بيئة داعمة ومحفزة للأطفال، تتيح لهم التعبير عن قدراتهم، وتنمية مواهبهم، والمشاركة في المبادرات الثقافية والتعليمية التي تفتح أمامهم آفاقًا أوسع للتميز والابتكار.



وأضافت أن تميز الطفلة ميار، وما أظهرته من شغف بالقراءة وقدرة على الإلقاء والتعبير، إلى جانب حصولها سابقًا على المركز الأول على مستوى مصر في الإلقاء الفردي للشعر، يؤكد أن دعم المواهب منذ الصغر يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الوطن، وأن كل طفل يمتلك طاقات تستحق الاكتشاف والرعاية والتشجيع.